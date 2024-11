Patrizia Mirigliani, chi è l’ex marito Antonello Pisu: “L’ho sempre protetto”

Nella vita di Patrizia Mirigliani, che oggi ritroveremo ospite a La volta buona di Caterina Balivo su Rai1, c’è stato spazio per il matrimonio con Antonello Pisu, poi naufragato e che non ha mai vissuto un buon rapporto con il figlio Nicola Pisu, che avrebbe sempre risentito del rapporto mai nato con il papà, al punto da finire intrappolato nel tunnel della droga. In una intervista concessa al Corriere della sera, Patrizia Mirigliani ha tuonato contro Antonello Pisu: “Spesso mi sono ritrovata da sola in questa battaglia, so che fare il genitore non è facile”.

Patrizia Mirigliani chi è, il dramma del figlio Nicola Pisu/"L'ho denunciato per salvarlo"/L

A Domenica In, parlando del rapporto con l’ex marito, Patrizia Mirigliani ha detto: “L’ho difeso anche quando era indifendibile. Io e Nicola, noi abitavamo a Roma, lui a Trento, aveva un’altra famiglia, però non è mai stato così presente in una situazione in cui avrebbe dovuto esserlo”.

Antonello Pisu, chi è l’ex marito di Patrizia Mirigliani: lavora come imprenditore

Non sono molte le informazioni sull‘ex marito di Patrizia Mirigliani, che ha deciso in alcune interviste di rivelare qualcosa su Antonello Pisu, padre del figlio Nicola con il quale i rapporti sono sempre stati praticamente inesistenti. Sappiamo che l’uomo lavora come imprenditore e in alcune occasioni ha tentato di porgere una mano al figlio Nicola:

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni fino al 25 novembre/ Novità sul lavoro per Ariete e Gemelli

“Certe volte lo ha aiutato, certe volte ha lasciato. Io ho aiutato in molti modi Nicola a rendersi indipendente, ma non era mai costante, l’ultimo lavoretto lo ha fatto in Trentino in un albergo, aiutato dal padre” ha confessato Patrizia Mirigliani che dunque ha sentito l’assenza dell’ex marito nel corso degli anni.