Nicola Pisu respinto da Miriana Trevisan: è ancora innamorato?/ Lei:”Voglio rimanere così come siamo”

Lo scivolone in diretta di Nicola Pisu lo porterà all’eliminazione?

Sembra ormai giunta al capolinea la relazione tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan nata dentro la casa del Grande Fratello Vip. Nella puntata di lunedì 8 novembre la bomba tra i due è esplosa: molti vip e pure Alfonso Signorini si sono schierati dalla parte di lui e hanno accusato la ex velina a di non essere stata chiara. Poi al momento delle nomination, Nicola l’ha nominata e durante un’accesa discussione ha detto “Meriti chi ti tratta male“, scatenando l’ira del pubblico, di Alfonso Signorini, delle opinioniste e dei concorrenti eliminati. Nel dopo puntata la rabbia di Nicola si è spenta: anche se molti concorrenti gli hanno fatto notare il suo errore,

Pisu ha ammesso di non sentirsi in colpa per tutto l’accaduto in quanto Miriana “ha sempre tergiversato”. Nicola ha trovato conforto solo nelle parole di Manuel Bortuzzo, che lo ha invitato a rialzarsi in piedi dopo questo momento difficile, in quanto è già stato in grado di risollevarsi dalle sue dipendenze.

Nicola Pisu: nessun “dopo” con Miriana Trevisan

Nelle ultime ore Nicola e Miriana hanno avuto un ulteriore confronto in cui l’ex velina ha voluto chiarire di vederlo ormai solo come un amico e di non voler iniziare una relazione con lui nemmeno fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.: “Io della possibilità di vederci fuori non ne voglio più parlare, mi sto innervosendo. Ti chiedo di non parlarne perché mi metti in difficoltà. Voglio rimanere così come siamo”, ha detto in modo categorico l’ex velina. Nicola Pisu si trova in nomination in quanto molti suoi compagni, dopo la frase indirizzata a Miriana Trevisan, hanno deciso di votarlo (clamorosa Katia Ricciarelli che ha cambiato all’ultimo il suo voto), e sono pochi quelli che provano ancora a difenderlo dopo alcune bravate già successe nella casa del Grande Fratello. Nicola stesso si trova combattuto tra la decisione di lasciare il reality o sopportare (forse) ancora a lungo la convivenza con Miriana.

