Nicola Pisu Vs Miriana Trevisan “Mi hai illuso”/ “Con te non voglio amicizia, niente”

Nicola Pisu ha fatto ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto con Miriana Trevisan. Non è affatto contento della leggerezza e della felicità della showgirl dopo la sua uscita dalla Casa, sperando, forse, avesse un pensiero in più per lui. Così lo dice a lei senza filtri: “Non mi sembra che ti sono mancato così tanto, tu a me si. Questa leggerezza…” “Quale leggerezza? Io sono sempre stata così, ho cercato di proteggerti.” replica Miriana. Nicola però motiva il suo malumore: “Sapendo come stavo io nei tuoi confronti, hai sempre un po’ dilungato e portato avanti la cosa, facendomi credere che fuori avrebbe potuto esserci una conoscenza.” La Trevisa non ci sta e sbotta: “Io sono sempre stata chiara, ho parlato di attrazione. Io ti ho detto poi di vederci fuori ma come amica. Poi mi guardavi sempre, quando cammino, quando ballo, è normale che quando sei uscito mi sono sentita più libera.” A chiudere, accusandola ancora dio non essere stata chiara con lui, è Nicola: “Io oggi sono sempre più convinto che non ci potrà essere nulla tra noi, né amicizia, né altro.”

