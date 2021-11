GRANDE FRATELLO VIP 2021, 19a PUNTATA/ Diretta e nominati: i drammi della Ricciarelli

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e diretta 19a puntata 15 novembre

Serata di grandi emozioni questa sera, 15 novembre, al Grande Fratello Vip 2021. Mentre nella Casa i Vipponi si preparano alla diretta, Alfonso Signorini ci regala qualche anticipazione. In particolare ci svela che Katia Ricciarelli si prepara a vivere un momento molto toccante. Signorini, infatti, ripercorrerà la linea della vita da lei compilata nelle scorse ore, affrontando temi anche delicati del suo vissuto. Sarà però anche il momento per le sorelle Selassiè di avere un confronto tra loro e, in particolare, tra Lulù da una parte e Jessica e Clarissa dall’altra. Le tre hanno vissuto un momento di scontro dopo le vicende di Lulù e Manuel Bortuzzo. Quest’ultima continua a non voler ascoltare i consigli delle sorelle, creando dissapori. Questa sera riusciranno a risolverli? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Scontro tra le sorelle Selassié

Il Grande Fratello Vip 2021 torna in onda oggi con la 19esima puntata. Sarà un appuntamento imperdibile e ricco di scontri. Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, nel corso della serata, affronterà una serie di argomenti tra cui il rapporto tra Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè. Negli ultimi giorni, i litigi tra le Principesse sono all’ordine del giorno. Tutto è cominciato dopo la nomination che hanno ricevuto per l’atteggiamento di Lulù nei confronti di Manuel Bortuzzo. Jessica e Clarissa non hanno nascosto di essere rimaste infastidite per la nomination ricevuta semplicemente per essere unico concorrente con Lulù con cui si sono scontraste più volte.

Nel corso della serata, Alfonso Signorini affronterà il discorso con Jessica, Lulù e Clarissa. Le tre sorelle saranno così protagoniste di un confronto nel corso del quale potranno dire tutto ciò che pensano l’una dell’altra. Sarà l’occasione per annunciare la divisione delle sorelle? I fan del reality lo sperano.

Sorprese per Giucas Caselle e Alex Belli al Grande Fratello Vip

Serata di grandi sorprese quella del Grande Fratello Vip 2021 di oggi. Uno dei protagonisti indiscussi sarà Giucas Casella che oggi compie gli anni. Dopo aver ricevuto la visita del fratello e della cagnolina Nina, questa sera, riceverà un regalo davvero speciale. Nella casa di Cinecittà, infatti, entrerà il figlio James. Sarà un momento di grande commozione per l’illusionista che pensa continuamente alla famiglia e sperava di ricevere la sorpresa del suo James che l’ha reso nonno di Giacomo.

Sorpresa anche per Alex Belli che, dopo aver ricevuto la visita del fratello e della moglie Delia Duran con cui ha avuto un confronto duro, riceverà la visita del suo migliore amico Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria e che potrebbe rassicurarlo sul rapporto con Delia che, nella scorsa puntata, dopo lo scontro con Soleil Sorge, ha preferito non incontrarlo.

Le Selassiè ancora in nomination, ma da trio o da concorrenti singole?

Questa sera, nessun concorrente lascerà la casa. Al televoto, tuttavia, ci sono Soleil Sorge, le Principesse Selassiè e Sophie Codegoni tra le quali sarà eletta la favorita del pubblico che, non solo diventerà immune, ma una tra le perdenti sarà condannata al televoto. Dai sondaggi, la vincitrice del televoto dovrebbe essere Soleil, ma chi condannerà?

In base alla nomination fatta nella scorsa puntata e per i rapporti che hanno avuto finora, se Soleil dovesse vincere il televoto, potrebbe mandare al televoto Sophie Codegoni, ma nel pomeriggio, un litigio con Lulù potrebbe cambiare tutto. Non è escluso, infatti, che ad essere condannate al televoto siano le sorelle Selassiè.



