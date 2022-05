Nicola Savino hot all’Isola “Threesome in Honduras”/ “Ilary Blasi? Categoria milf!”

Battute hot all’Isola dei Famosi 2022

Si fa piccante l’Isola dei Famosi 2022 nel corso della nuova diretta quando un filmato introduce il rapporto tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis si lancia in una battuta a doppio senso. Parlando infatti di Edoardo e della Henger, l’attore dice: “In questo momento sono belli, sono onesti, sono amici, è una cosa quasi a tre… – il doppio senso viene immediatamente chiarito – si ma di amicizia! Dormiamo assieme, facciamo tardi la sera, ci raccontiamo le cose”. “Ilary la verità è che io ci vorrei fare qualcosa ma ho Nicolas che ci dorme in mezzo!” scherza allora Tavassi. In studio, Nicola Savino, stuzzicato da Ilary Blasi, commenta la battuta di Vaporidis: “È un threesome questo!”

Nicola Savino e le ‘categorie hot’ di Ilary Blasi

La conduttrice però ne approfitta per chiedere anche per se stessa: “Io che categoria sono?” Nicola Savino non si tira indietro e, anzi, con schiettezza elenca le varie categorie in cui sarebbe incasellata nel mondo dell’hard: “Tu sei blond, celeb, milf, ma è l’abc questo!” La Blasi allora si lascia andare ad una battuta finale: “Da mo che so na milf io!”

