Nicola Savino in quarantena per coronavirus/ Assente a Radio Deejay

Nicola Savino in quarantena per il coronavirus. Il conduttore sta osservando il periodo di quarantena previsto dalla legge dopo il contagio di un membro della redazione de Le Iene. La trasmissione di Italia è è stata la prima ad essere sospesa dopo la scoperta di un caso adottando come misura cautelare la quarantena per tutti i professionisti. In attesa dell’evoluzione della situazione. Savino, conduttore de Le Iene Show, dovrà restare a casa in quarantena per 14 giorni e non potrà lavorare neanche in radio. Nicola Savino, volto storico di Radio Deejay, nei prossimi giorni, non sarà al timone della trasmissione radiofonica Deejay chiama Italia che conduce quotidianamente insieme a Linus. Savino dovrebbe tornare a Radio Deejay dopo il periodo di quarantena obbligatoria.

NICOLA SAVINO IN QUARANTENA: IL CORONAVIRUS FERMA GLI ARTISTI

Nicola Savino non è l’unico artista in quarantena. Il coronavirus sta modificando anche i palinsesti televisivi. Sono tanti i programmi sospesi a causa dell’emergenza sanitaria che sta affrontando l’Italia. Dopo le Iene, sono stati sospesi Quarta Repubblica, Verissimo, CR4-La Repubblica delle donne e Domenica Live. Anche la Rai ha deciso di sospendere le registrazioni de I soliti ignoti e dell’Eredità nonchè quella di Porta a Porta. Una decisione presa per la vicinanza di Bruno Vespa a Nicola Zingaretti che, nei giorni scorsi, è risultato positivo al coronavirus. Nelle prossime settimane, dunque, molte trasmissioni si fermeranno anche se, in questo periodo, la televisione e la radio rappresentano gli unici svaghi degli italiani.

