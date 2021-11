Nicolas, cugino sorelle Selassié/ “Sono come delle sorelle per me”

Nicolas, il cugino delle principesse Selassié entra nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per fare una sorpresa. Per la prima volta Lucrezia e Clarissa sono in nomination e rischiano di uscire dalla casa di Cinecittà. Proprio per questo motivo il GF VIP ha pensato bene di fare una bellissima sorpresa facendo entrare il cugino a cui sono molto legate. Le tre sorelle vengono chiamate nella love boat, ma arrivano solo Jessica e Clarissa dopo la sfuriata di Lulù che è impazzita nello scoprire che lei o la sorella dovranno lasciare la casa.

Per fortuna Lulù torna in se e raggiunge le sorelle nella stanza degli abbracci. Ecco arrivare il cugino Nicolas che spende parole bellissimo per le sue cugine. “Volevo dirvi tante cose, innanzitutto è la prima volta che riesco a parlare senza che mi interrompiate” – precisa il ragazzo che poi si complimenta per il percorso nella casa.

Nicolas, cugino delle principesse Selassié: “non andatevi mai contro”

“State facendo un percorso fantastico, siamo orgogliose di voi, non andatevi mai contro” – dice a gran voce Nicolas, il cugino delle principesse Selassiè che ha poi un pensiero per ognuna di loro. La prima è Jessica: “sei altruista, premurosa come a casa, bravissima”, poi è la volta di Lucrezia “Lulù sei sempre giù, fumi troppo, la tua sensibilità è per poco, devi essere forte e concentrarti su te stessa, questo percorso ti servirà”.

Infine le ultime parole sono per Clarissa: “ti voglio un bene dell’anima, siamo sempre stati uno la spalla dell’altra, il tuo sorriso è fantastico, continuate così, siete fantastiche. Vi salutano tutti. Continuate così. Mi raccomando, si sente la vostra mancanza a casa. Sono come delle sorelle per me, mi confido tanto con loro”. Sul finale abbracci e lacrime, anche se distanziati visto che i cugini Selassié sono separati da un plexiglas nella stanza degli abbracci.

