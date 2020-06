Nicolas Maduro, 3,5 mln € a M5S?/ Repubblica “Documento fake?”, Crimi “Quereliamo”

Pubblicità

Un’indiscrezione di carattere politico derivante dalla Spagna, con particolare riferimento al quotidiano “Abc”, sta scuotendo in queste ore lo scenario italiano: Nicolas Maduro, attuale presidente del Venezuela, avrebbe finanziato il Movimento 5 Stelle nel 2010 con 3,5 milioni di euro, spedendoli all’interno di una valigetta fatta recapitare presso il consolato venezuelano di Milano. Secondo la testata giornalistica spagnola, il console venezuelano nella città lombarda, Gian Carlo di Martino, svolse un ruolo da intermediario nell’operazione e la cifra destinata al M5S fu attinta da fondi riservati, amministrati dall’ex ministro dell’Interno Tareck el Aissami, il quale è anche stato oggetto di sanzioni da parte delle autorità statunitensi per reati connessi al narcotraffico e al riciclaggio di denaro. Intanto, “La Repubblica” si è messa in contatto dall’Italia con i vertici diplomatici di Caracas, i quali hanno seccamente smentito la notizia di “ABC”, ribadendo come il documento pubblicato sia falso.

VITO CRIMI: “SOLDI DA MADURO AL M5S? FAKE NEWS”

Di fronte alla notizia rimbalzata in Italia dal Paese iberico, non sono mancate le reazioni da parte dei diretti interessati, ergo il M5S, che ha rilasciato una nota stampa ufficiale, sottoscritta dal suo capo politico, Vito Crimi. Nicolas Maduro ha davvero sovvenzionato il partito pentastellato? “Quella dei presunti finanziamenti del Venezuela al Movimento 5 Stelle è una fake news semplicemente ridicola e fantasiosa – si legge nel comunicato –. Sulla questione non c’è altro dire, se non che del lontano 2010 ricordo quando ero candidato presidente alle regionali in Lombardia. Anche allora, così come negli anni a seguire, quella che realizzammo fu una campagna elettorale fatta con pochissime risorse e mezzi, frutto di micro donazioni dei cittadini italiani. Per il resto, valuteremo se adire alle vie legali”. Al di là della possibile denuncia nei confronti degli autori di questa “notizia”, Crimi ha aggiunto: “Certamente non ci lasciamo distrarre da certe sparate o intimidire da quei partiti e poteri che già le stanno cavalcando per cercare di indebolire la nostra posizione di baluardo a tutela degli interessi dei cittadini”.



