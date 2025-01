Nicolas Maupas, chi è e carriera: il grande successo in Mare Fuori

Nuovo appuntamento con La volta buona, oggi pomeriggio su Rai 1 con Caterina Balivo, e tra gli ospiti che interverranno ci sarà anche Nicolas Maupas. Il giovane attore, attualmente in tv nella nuova miniserie Il conte di Montecristo, è nato nel 1998 a Milano e cresciuto a Magenta dove, grazie anche all’influenza della madre, ha sviluppato una spiccata passione per il cinema, studiando recitazione e doppiaggio dopo il diploma e trasferendosi successivamente a Roma per inseguire il suo sogno.

Il suo più grande successo è sicuramente la serie Mare Fuori, che lo vede tra i grandi protagonisti nei panni di Filippo Ferrari e grazie alla quale è stato premiato come miglior attore rivelazione alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2022. Sempre in televisione ha recitato anche nelle serie Nudes, Un professore, Odio il Natale e Noi siamo leggenda; nel 2024 ha inoltre interpretato un giovane Guglielmo Marconi nella fiction Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo.

Nicolas Maupas ha una fidanzata? Il gossip sull’attrice Valentina Romani

Una carriera di grande successo che ha permesso a Nicolas Maupas di conquistarsi un’indiscussa visibilità. Ma, lontano dalla luce dei riflettori, l’attore conserva un profilo piuttosto basso e riservato e della sua vita privata si conoscono davvero poche informazioni; per esempio, ha una fidanzata? Numerosissimi fan se lo domandano da diverso tempo e la sfera sentimentale del ragazzo ha spesso acceso la curiosità di molti, ma al momento non vi sono effettive risposte a tal quesito.

Sappiamo solo che lo scorso anno è scoppiato il gossip su una presunta relazione tra Nicolas Maupas e Valentina Romani, anche lei attrice nonché sua collega in Mare Fuori, dove interpreta il ruolo di Naditza. La coppia è stata pizzicata insieme durante una vacanza in Normandia, ma il ragazzo non si è mai apertamente espresso a tal riguardo e ha sempre preferito schivare i riflettori del gossip. Parlando di amore in un’intervista a Vanity Fair dello scorso anno, si era limitato a confessare: “Penso che in una relazione il rispetto debba essere l’unica base possibile. Non devono esserci forzature, limiti, imposizioni. Non c’è un padrone e non c’è un ammiratore, si sta tutti sullo stesso piano“.

