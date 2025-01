Valentina Romani e Nicolas Maupas sono una coppia? L’avvistamento in vacanza

Mentre si avvicina il ritorno di Mare Fuori, la serie che ha lanciato al grande successo Nicolas Maupas e Valentina Romani, l’attore tornerà sul piccolo schermo a Da noi a ruota libera, dove coglierà sicuramente l’occasione per lasciarsi andare anche a qualche confessione personale. Si è vociferato di una presunta relazione tra Nicolas Maupas e Valentina Romani, che si sono conosciuti proprio sul set di Mare Fuori e avrebbero approfondito la conoscenza lontano dalla fiction campione di ascolti.

Nei mesi scorsi l’attrice di Naditza e quello di Chiattillo sono stati pizzicati insieme in dolce compagnia in vacanza in Normandia, anche se da parte dei due diretti interessati non è arrivata alcuna conferma, con i fan che continuano a sperare di ricevere presto delle liete notizie in merito riguardo alla presunta relazione, ad oggi mai accertata.

Nicolas Maupas e la storia con Ludovica Coscione grazie a Mare Fuori

Prima che esplodessero le voci su una relazione tra Nicolas Maupas e Valentina Romani, l’attore è stato fidanzato con Ludovica Coscione, celebre interprete di Teresa nella fortunata serie Mare Fuori, capace di ottenere grandi numeri negli ultimi anni. Ai tempi giovanissimi, l’attore di origini francesi e la bella napoletana sono stati legati per circa due anni, fino al momento in cui hanno annunciato la fine della loro storia, nel 2021.

In una intervista concessa tra le pagine di Vanity Fair, Nicolas Maupas, che finì al centro di uno scandalo per un bacio con il collega Domenico Cuomo in Un professore, ha svelato il suo punto di vista sul patriarcato: “Non mi è mai interessata la cultura machista, non ho mai voluto essere un maschio alfa. Anzi sono contento se oggi chi non lo è può sentirsi tranquillo mentre si commuove” aveva detto Maupas nell’occasione.

