Nicolas Vaporidis/ Da L’Isola dei Famosi al cinema, cosa sogna per il futuro

La partecipazione all’Isola dei Famosi 2022 di Nicolas Vaporidis è stata senza dubbio quella che ha portato al maggior numero di polemiche. Questo perché si tratta di un attore molto famoso ancora sulla cresta dell’onda e senza bisogno di rilanciarsi. Inoltre le voci che lui consideri il programma solamente alimentato da trash e da poca consistenza fanno pensare a uno specchietto per le allodole. Allora qual è il sogno per il futuro dell’attore? Nel 2022 Nicolas è tornato al cinema con l’ultima commedia di Fausto Brizzi Bla Bla Baby. A dire il vero prima di quella data c’erano stati alcuni anni di assenza vittima anche del periodo nero legato alla pandemia globale da Coronavirus. Se nel 2019 aveva fatto un cameo in L’agenzia dei bugiardi di Volfango De Biasi per ritrovarlo in un ruolo consistente dobbiamo tornare al 2018 quando recitò in Anche senza di te di Francesco Bonelli. La sensazione è che l’Isola per lui sia stata maggiormente una chance per un’esperienza di vita più che altro e che dopo tornerà a fare l’attore senza la voglia di girare altri programmi come questo.

Nicolas Vaporidis nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2022 si è dovuto confrontare con Nick Luciani come giudice supremo, leggendo delle domande ai compagni e decidendo il più sincero premiandoli con una ricompensa. Il cantante comincia e pone delle domande a Roger, Edoardo, Alessandro e Nicolas. L’attore ammette di essere molto competitivo e di aver, a volte, preso e gestito le situazioni con troppa leggerezza e con troppo pessimismo. Nick sceglie proprio Roger e Nicolas, ritenendoli i più sinceri. Mangiano insieme pollo e patatine fritte. Edoardo è molto contrariato poiché pensa che Nick abbia scelto Nicolas e Roger poiché sono due concorrenti davvero forti. Anche Carmen e Lory sono della stessa opinione. Durante le nomination, Nick, come Carmen, nomina Nicolas. Riceve il voto dai due leader, Maria Laura e Alessandro. Lory, Nick, Nicolas e Blind sono a rischio eliminazione. Nicolas viene votato da Blind a causa delle vecchie incomprensioni e da Mercedesz poiché è la persona di cui si fida meno. L’attore invece dà il suo voto, come Lory ed Edoardo, a Blind. Alla fine sono in nomination Lory, Nick, Nicolas e Blind.

