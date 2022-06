Nicolas Vaporidis diventa zio/ Si commuove e fa una promessa a L’isola: “Recupererò”

L’isola dei famosi 2022, Nicolas Vaporidis diventa il primo finalista: cosa succede in vista della finale

A poche dirette dalla finale de L’isola dei famosi 2022, la nuova puntata del reality in onda il 13 giugno 2022 vede protagonista indiscusso Nicolas Vaporidis. L’attore capitolino e dalle origini greche è indicato dai bookmakers come il primo tra i naufraghi favoriti alla vittoria del gioco made in Honduras e in diretta si è non a caso aggiudicato il titolo di primo finalista, quando la finale è prevista per il prossimo 27 giugno 2022. Dopodiché, sempre in occasione dell’ultima puntata Nicolas Vaporidis ha commosso il pubblico di Canale 5, nel momento in cui ha ricevuto una video-sorpresa da parte della madre e la sorella, che non vedeva da tempo.

“Ciao Nicolas, volevi la voce di mamma… sapevo che eri forte, ma veramente hai superato te stesso, continua così, bravissimo. Non demordere, keep calm, come dici”, esordisce la mamma nel videomessaggio giunto in diretta per il primo finalista. A farle eco è poi la sorella di Nicolas: “Sono due volte che quando tu parli, tuo nipote fa le capriole nella pancia. Noi ti aspettiamo e adesso goditi queste settimane con il sorriso, un bacio anche da lui”.

Nicolas Vaporidis diventa zio: la rivelazione sul rapporto con la madre

“Lui nasce ad agosto, lo chiamerà Vittorio e sono contento di mia sorella -replica visibilmente commosso, poi, Nicolas Vaporidis, che non vede l’ora di diventare zio del piccolo Vittorio-, non sono stato con lei per la prima gravidanza e ora la ritrovo con una pancia enorme. Sono contento di vedere che sta bene, di vedere mia madre. Vi amo tanto e non sapete quanto mi mancate”. IE in conclusione del videomessaggio, infine, Nicolas Vaporidis rivela che intende sorprendere la madre, come non ha mai fatto nella sua vita: “Farò una vacanza con lei, mi piacerebbe che venisse a Londra, so che le piacerebbe stare insieme a me. Non gliel’ho mai concesso e recupererò”. Immagini che sono diventate in poco tempo virali sui social e margine delle quali non mancano messaggi di supporto del web per il primo finalista del reality honduregno: “Che bello Nicolas”; “Che belle persone che sono lui e i familiari”; “Spero che vinca L’isola”.

Insomma, sembra proprio che L’isola dei famosi abbia rappresentato per Nicolas Vaporidis un’occasione per riscoprirsi, facendogli riscoprire dei valori e ciò che ora più conta per lui, come il tempo da trascorrere con la famiglia e gli affetti.

