Nicolas Vaporidis è diventato zio/ È nato Vittorio, figlio della sorella: la dolce foto col nipotino

Nicolas Vaporidis è diventato zio: è nato Vittorio

È un giorno molto speciale per Nicolas Vaporidis, al punto tale da rompere la sua consueta riservatezza e condividerla anche con i follower su Instagram. Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 è infatti diventato zio e ha deciso di annunciarlo al mondo pubblicando su Instagram una tenera foto della manina del nuovo arrivato che stringe la sua.

Nicolas Vaporidis/ Svelato il volto di Ali, la ragazza del vincitore dell'Isola dei Famosi

Il bambino è il figlio di sua sorella e si chiama Vittorio, così come svelato da Nicolas durante la sua avventura all’Isola. “Divento zio, nasce ad agosto ed è un maschio, si chiamerà Vittorio.” aveva infatti rivelato il naufrago dopo un videomessaggio ricevuto dalla madre e dalla sorella con pancione in vista. Commosso, Nicolas si era detto ansioso di poter stringere il piccolo a se.

Nicolas Vaporidis nella bufera dopo L'isola/ La scelta che divide il web

Nicolas Vaporidis vicino alla sorella per la nascita di Vittorio

Nel vedere la sorella radiosa e in dolce attesa, dall’Honduras Nicolas Vaporidis aveva detto: “Sono contento di vederla così, non ho avuto modo di vederla, di stare con lei nella sua prima gravidanza, l’avevo lasciata che aveva una pancetta, ora ha una pancia enorme. Sono contento di sentire la sua voce, di sapere che sta bene, di vedere mamma”. Vittorio dunque è il secondo nipote di Nicolas che questa volta non è mancato quando il piccolo è venuto alla luce. Se durante la prima gravidanza, come ammesso da lui stesso durante la sua permanenza in Honduras, non è potuto essere al fianco della sorella, questa volta Vaporidis non si è mosso da lì, come dimostra lo scatto postato su Instagram.

Nicolas Vaporidis, Maurizio Costanzo "sminuisce" sua vittoria all'Isola/ "L'unico un po' più conosciuto"













© RIPRODUZIONE RISERVATA