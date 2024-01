Micol Incorvaia in crisi con Edoardo Tavassi?/ Silenzio rotto dall’influencer: “Ecco come stanno le cose”

Micol Incorvaia, è finita la storia con Edoardo Tavassi? “La risposta è che va tutto benissimo”

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia stanno insieme da quasi anno, com’era successo anche alla sorella Clizia, la giovane influencer ha conosciuto il suo fidanzato nella Casa del Grande Fratello Vip. I due si sono incontrati, innamorati e tra alti e bassi la loro relazione continua tutt’ora, peccato però che negli ultimi giorni si fanno sempre più incessanti le voci di una presunta crisi tra i due. Ed anche l’esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato l’indiscrezione.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono in crisi?/ “Persone che non si degnano di salutare…”

Stanca di voci e pettegolezzi gossip, Micol Incorvaia è intervenuta nuovamente sui social nelle scorse ore per chiarire qual è la verità con Edoardo Tavassi. Stando a quanto riporta BlogTivvu, l’influencer ha confessato: “Leggo: Micol ed Edoardo sono in crisi? Noto con piacere che non mi ascoltate, non vi interessa un c***o di quello che dico… no vabbé anche se il dono della sintesi non mi appartiene. Ma la risposta è che va tutto benissimo e che finalmente dopo domani staremo insieme”

Luciana Littizzetto sbeffeggia Micol Incorvaia sul "caso" corriere/ "Troppi selfie…"

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono in crisi? L’influencer fa chiarezza

Non è la prima volta che Micol Incorvaia interviene sui social per smentire le voci di presunte crisi e rotture con il suo fidanzato Edoardo Tavassi. Pochi giorni fa, infatti, rispondendo a degli ask su Instagram ha chiarito che la sua storia d’amore procede a gonfie vele: “Volevo rassicurare tutti quanti, anche le persone che non si degnano neppure di salutarmi ma mi scrivono quasi con tono minaccioso di fargli sapere qualcosa riguardo la mia storia, che va tutto a gonfie vele. Non vi preoccupate che presto saremo insieme.”

Luciana Littizzetto sbeffeggia Micol Incorvaia sul "caso" corriere/ "Troppi selfie…"

A dispetto di rumors, indiscrezioni e gossip, la storia d’amore tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi procede a gonfie vele, non c’è nessuna crisi all’orizzonte e l’influencer è nuovamente intervenuta per chiarire come stanno le cose. Ed inoltre per mettere a tacere le insinuazioni proprio in questi minuti ha postato sul suo profilo Instagram una storia insieme ad Edoardo Tavassi. I due convino già da diversi mesi ed inoltre in una recente intervista la sorella di Edoardo, Guendalina Tavassi ha confessato di apprezzare molto Micol, la migliore tra le ex fidanzate del fratello.













© RIPRODUZIONE RISERVATA