Nicolas Vaporidis “Io opinionista in un reality? Non lo escludo”/ Poi cita Temptation Island: “Con Ali…”

Nicolas Vaporidis e i progetti dopo l’Isola dei Famosi: “Io opinionista? Non lo escludo”

In una lunga intervista rilasciata a Fanpage, il vincitore de l’Isola dei Famosi 2022 Nicolas Vaporidis si racconta, spiegando a mente fredda cos’ha significato stare per 100 giorni in Honduras nelle condizioni di naufrago. “Me l’aspettavo più facile. – ha ammesso subito l’attore – Credevo fosse alla portata di tutti e invece non lo è. È una sopravvivenza fisica, sei sottoposto a privazioni fondamentali. Non mangi, ma non del tipo che qualcuno lontano dalle telecamere ti dà qualcosa. Sono 50 grammi di riso al giorno e quello è, come i cani. E poi diventa mentale, perché le carenze di zuccheri incidono tantissimo sulla tua lucidità.”

Nicolas, insomma, ammette che l’Isola non gli manca proprio, sia per i suoi momenti difficili ma anche per quelli belli “Sono felice che sia finito tutto, di essere tornato alla vita normale, ai comfort, ad un letto, una doccia e a mangiare.”, ha dichiarato.

Nicolas Vaporidis e la battura su Temptatation Island

Dopo una lunga assenza dal piccolo schermo, Nicolas Vaporidis ora potrebbe decidere di accettare anche altri impegni lavorativi, come quello di opinionista per un reality: “Non escludo nulla, ma non mi sento un’opinionista all’altezza della situazione. – ha ammesso – Ci sono personaggi che hanno la capacità di intercettare quello che accade e riuscire a dare un’opinione intelligente e divertente al tempo stesso. Io non lo so, penso di no. Ma valuterò con tranquillità tutto quello che prima mi spaventava e a cui avrei risposto ‘No, non lo farò mai’. Ecco, “non lo farò mai” non lo dico più.”

Quando infine nell’intervista si cita la misteriosa fidanzata di Nicolas e gli si chiede “tu e Ali continuerete ad essere così riservati?”, l’attore si lascia andare ad una battuta: “No, andremo a Temptation Island per essere coerenti con l’idea di non stare sotto ai riflettori”. Poi precisa: “Sto imparando ad utilizzare i social per raccontarmi, ma sempre mantenendo fede alla mia riservatezza, che non è più ossessiva. Non penso però di trasformarmi in uno che racconta quello che fa h 24.”

