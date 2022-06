Nicolas Vaporidis: “L’Isola mi ha liberato”/ “Ho mostrato chi sono davvero al pubblico”

Nicolas Vaporidis festeggia 80 giorni all’Isola dei Famosi: “Non me l’aspettavo”

Ottanta giorni sono passati dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2022 e i naufraghi che hanno iniziato questa avventura dal primo giorno dell’edizione festeggiano il traguardo raggiunto. Lo fa Nicolas Vaporidis, prima insieme a Carmen Di Pietro ed Estefania Bernal, poi con Luca Daffrè, al quale si confida, facendo il resoconto di un percorso che, seppur di qualche mese, a lui sembra essere durato anni.

“È stata lunga, 80 giorni, non me l’aspettavo e ce ne sono ancora 19, non so neanche se ce la farò.” ha esordito Nicolas, confidandosi con Luca, che gli ha poi chiesto se questa lunga esperienza abbia avuto modo di cambiarlo un po’ come persona. Vaporidis ha così rivelato che sì, questa avventura gli è servita tanto dal punto di vista personale.

Nicolas Vaporidis, il resoconto all’Isola: “Mi sento liberato”

“Ti senti cambiato dentro?” ha chiesto Luca Daffrè a Nicolas Vaporidis, che gli ha risposto: “Mi sento liberato, che è diverso. Non è che sono diventato un altro uomo, io ero così anche prima, solo che non lo avevo manifestato, almeno a livello pubblico, mettiamola in questo modo, perché con le persone con le quali passo la mia vita, molto intime, le mie amicizie più strette, mi conoscono. Io però ci metto un tempo per aprirmi, per fidarmi”

Quando Luca ha poi ammesso che tutti, in qualche modo, lo vedono come il leader dell’Isola dei Famosi, Nicolas ha replicato: “Non sono il leader, sono una persona che si è sempre confrontata con tutti e attraverso il confronto, il dialogo, ho cercato un equilibrio e un compromesso.”

