Nicolas Vaporidis, l’ultimo desiderio all’Isola dei Famosi 2022/ “Ora voglio solo…”

Nicolas Vaporidis, l’ultimo desiderio all’Isola dei Famosi 2022

Nicolas Vaporidis affida all’Isola dei Famosi 2022 il suo ultimo desiderio. A poche ore dalla finalissima, lo spirito dell’Isola, ha chiesto ai concorrenti di scrivere su un foglio l’ultimo pensiero e l’ultimo desiderio prima di tornare ciascuno alla rispettiva realtà. L’attore che, in 99 giorni di permanenza sull’Isola ha lavorato tantissimo su se stesso riuscendo ad aprirsi e a raccontarsi come mai aveva fatto prima, facendo un bilancio della straordinaria avventura vissuta, ha ammesso di essere cambiato grazie all’Isola.

Guardando negli occhi i propri compagni d’avventura, l’attore ha ammesso di avere un unico desiderio per il proprio futuro ovvero rivedere la propria famiglia e trascorrere con lei la maggior parte del suo tempo. Un desiderio che emoziona gli altri concorrenti, ma anche il pubblico del daytime del 27 giugno.

Le parole di Nicolas Vaporidis

“Non so se domani sarà un esame. Non so neanche come andrà a finire, non so neanche quello che proverò però questa notta è una di quelle notti che io ricorderò come significativa e forte”, ammette Nicolas nel corso del daytime del 27 giugno. Poi, leggendo i propri pensieri agli altri naufraghi, ha svelato quello che è il suo grande desiderio.

“Ho vissuto un’esperienza che è stata costruttiva e significativa. Non credo che mi abbia stravolto la vita, ma sicuramente un po’ me l’ha cambiata. Ci avevano detto di scrivere un desiderio e io sento di amare la mia famiglia più di qualunque altra cosa al mondo e, in questo momento, l’unica cosa che voglio è tornare a casa. La priorità, adesso, è passare il tempo con le persone che amo e solo con loro”, conclude.

