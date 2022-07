Nicolas Vaporidis, Maurizio Costanzo “sminuisce” sua vittoria all’Isola/ “L’unico un po’ più conosciuto”

Il successo all’Isola dei Famosi 2022 di Nicolas Vaporidis è stato commentato da Maurizio Costanzo che ha conosciuto l’attore in un contesto del tutto diverso da quello del mondo dello spettacolo. Il conduttore infatti ha conosciuto Vaporidis quando lavorava come professore universitario e l’attore non aveva ancora effettuato il provino per il film che l’ha portato al successo “Notte prima degli esami”.

Nicolas Vaporidis: "Vladimir Luxuria? Errore chiamarla al maschile"/ "Ecco cos'ho fatto subito dopo l'Isola"

Il conduttore televisivo è intervenuto su Chi per esprimere la propria opinione sul trionfo del suo ex alunno: “Nicolas Vaporidis mi è molto simpatico, sono molto contento che abbia vinto. E’ vero poi che in questa edizione del programma lui era l’unico un po’ conosciuto. Il resto era l’Isola degli sconosciuti”.

Nicolas Vaporidis: "Jeremias Rodriguez il più scorretto"/ "Edoardo? Senza di lui..."

Nicolas Vaporidis ricorda l’esperienza universitaria con Maurizio Costanzo

Anche Nicolas Vaporidis ha ricordato il suo periodo universitario qualche anno fa durante un’intervista proprio al Maurizio Costanzo Show ricordando come il suo ultimo esame sia stato fatto proprio con il presentatore. L’attore in quell’occasione aveva anche svelato un retroscena: “Me lo ricordo perchè è stato proprio brutto. Un po’ come Notte prima degli esami, la scena finale”.

Nicolas Vaporidis che fino a quest’anno era estraneo al mondo dei reality, dopo aver partecipato dal giorno 1 fino all’ultimo all’Isola dei Famosi ha deciso di chiudere la porta a nuovi reality per spalancare la porta alla televisione: “Vorrei fare un sacco di cose adesso. Mi piacerebbe lavorare con chi non ho mai lavorato e con chi già conosco. Sono disposto a seguire la corrente”.

Nicolas Vaporidis "Io opinionista in un reality? Non lo escludo"/ Poi cita Temptation Island: "Con Ali…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA