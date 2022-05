Nicolas Vaporidis sbeffeggia Marco Maccarini/ “Preferisco valutare le persone…”

Nicolas Vaporidis prende in giro Marco Maccarini: “Sei venuto qui…”

Nicolas Vaporidis si è scontrato nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi con Marco Maccarini. All’attore non sono piaciuti alcuni comportamenti del naufrago. Marco Maccarini aveva vinto la prova ricompensa decidendo di dare da mangiare a Pamela Petrarolo e togliendo la possibilità a chi è in gioco da più tempo.

Nicolas ed Edoardo Tavassi hanno accusato Maccarini di essere un abile giocatore: “Si sta comportando in maniera beffarda, furba, non è una persona sprovveduta. Non ha capito lo spirito che stiamo vivendo all’isola, è un giocatore che sbagliando e chiedendo scusa sta cercando di trovare un suo spazio”, ha spiegato in puntata Nicolas. Nelle scorse ore però i due hanno cercato di appianare le loro divergenze anche se a quanto pare il clima è ancora teso. Nicolas Vaporidis si è rivolto a brutto muso a Maccarini chiedendogli: “Sei venuto qui per fare un’esperienza o per fare il giocatore? Se sei un giocatore è preferibile che lo dici perché non ci puoi prendere per il c**o”.

Nicolas poi aggiunge: “Non valutiamo le persone in base a quello che dicono di voler essere ma per ciò che fanno”. Marco Maccarini ha definito un onore essere definito il più grande giocatore di questa edizione del reality: “Sono entrato con la voglia di voler fare un’esperienza e ho capito che tutti stanno giocando e io non mi sono tirato indietro”. In molti si sono complimentati con Vaporidis per essere riuscito a smascherare Maccarini: “Certo si può dire che Marco ha avuto un vantaggio studiandoli da casa…”. Un altro utente scrive: “Marco Maccarini è finto e ha studiato tutti”. Nicolas Vaporidis ancora una volta ha ragione e ha trovato riscontro da parte del pubblico che lo vuole sempre più in finale.

L’antipatia verso Lory Del Santo continua a innervosire Nicolas che, nel corso della settimana, ha trovato ancora da ridire circa i suoi comportamenti. Lo Spirito dell’Isola ha chiesto a Lory di valutare il percorso dei naufraghi e di scegliere quattro persone a cui dare un sacchetto di dolci. Del Santo deve dare dei voti da uno a dieci. Carmen, Marco Cucolo, Roger ed Edoardo ricevono il massimo, mentre Nicolas ed Estefania ottengono un’insufficienza e devono rinunciare anche alla propria porzione di riso. L’attore romano non è sorpreso di quanto deciso e afferma che si tratti della scelta più coerente fatta finora, alludendo al fatto che, di solito Lory non sia trasparente e sincera. Tra i due scoppia una lite e Nicolas elenca tutte le volte in cui lei è stata falsa e afferma di non voler mangiare piuttosto di stare ai giochi di Lory. Nicolas Vaporidis è stato coinvolto, come gli altri componenti, in una discussione con Marco Maccarini. Entrato da pochi giorni nel gioco, il conduttore ha assunto un atteggiamento paternalistico verso gli altri ed è convinto che il gruppo si sia schierato apposta contro di lui.

Il leader Luca decide di parlare con l’interessato e tenta di fare da intermediario tra Marco Maccarini e il gruppo suggerendo a Marco di mettere da parte la permalosità e di ascoltare i compagni. I naufraghi sono in Honduras da mesi e gli ultimi arrivati devono aiutarli senza attaccarli in continuazione. Maccarini però non sembra muoversi dalle sue posizioni e sostiene che non ha intenzione di reinserirsi nel gruppo. I naufraghi, capeggiati da Nicolas, cercano di spiegargli che con questi modi non andrà lontano, ma la discussione non porta a nulla. Inoltre, lo Spirito dell’Isola chiede a Maccarini di sovraintendere il gruppo mentre riordina la spiaggia e sarà il conduttore a valutare l’operato dei compagni. Alla fine, dovrà scegliere i due più meritevoli con cui condividere bistecca e patatine fritte. Marco Maccarini sceglie Nicolas Vaporidis e Pamela. Le sue decisioni sono criticate poiché l’aver scelto Nicolas è una tattica per farselo amico, mentre l’aver premiato Pamela viene ritenuto assurdo dato che è una delle ultime arrivate e non sta quindi patendo la fame da molto. Tra l’altro, Pamela, nonostante il privilegio, decide di non cedere la sua porzione di riso al gruppo. Durante le nomination di venerdì 27 maggio Nicolas dà il suo voto a Maria Laura poiché non si fida ancora di lei. Non riceve il voto da nessuno dei compagni e prosegue la permanenza all’Isola dei famosi.











