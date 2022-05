Nicolas Vaporidis si fa male all’Isola dei Famosi/ Piede fasciato e alluce tagliato

Nicolas Vaporidis, infortunio in diretta all’Isola dei Famosi 2022

Brutto imprevisto per Nicolas Vaporidis nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2022. Dopo Roger Balduino e, qualche ora fa, Nick Luciani, anche l’attore è vittima di un infortunio e costretto a recarsi d’urgenza in infermeria. “Manca un naufrago perché si è appena fatto male” annuncia infatti Alvin al momento delle nomination. “Camminando ha urtato la radice di una mangrovia nascosta nella sabbia e quindi tra qualche minuto ci auguriamo che possa rientrare. Al momento è medicata perché è entrata sotto l’unghia”, spiega l’inviato in diretta.

Nicolas Vaporidis/ Da L'Isola dei Famosi al cinema, cosa sogna per il futuro

Pochi minuti dopo, Nicolas fa il suo ritorno in palapa zoppicando e con l’alluce fasciato e steccato: “Ho urtato questa radice come si fa in casa con gli spigoli dei mobili, vi risparmio il dopo…” rivela in diretta il naufrago, palesemente sofferente. Il dolore, infatti, si fa sentire, come lui stesso conferma in diretta, ma il naufrago riesce comunque a continuare la puntata e rimanere in palapa fino alla fine della puntata. Bisognerà vedere nelle prossime ore cosa accadrà.

LEGGI ANCHE:

Ali, chi è la fidanzata di Nicolas Vaporidis?/ Messaggio all'Isola, lui: "Mi manchi"Nicolas Vaporidis propone di buttare il pescato in mare all'Isola dei Famosi/ Carmen offesa, Lory attacca!

© RIPRODUZIONE RISERVATA