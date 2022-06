Nicolas Vaporidis, vittoria “già scritta” all’isola dei famosi?/ Il dettaglio che non sfugge

Nicolas Vaporidis è il vincitore per la produzione de L’isola dei famosi 2022: il sospetto del web

Mentre è in corso la diretta della finale de L’isola dei famosi 2022, in onda il 27 giugno 2022 su Canale 5, il popolo del web non si lascia sfuggire un curioso particolare che darebbe già per scontata la vittoria finale di Nicolas Vaporidis al termine della puntata. O meglio, così come segnala Gossip e tv , per il web la produzione Mediaset avrebbe volutamente usato un gioco di parole in occasione dell’ultimo appuntamento del daytime settimanale del reality, indicando Nicolas Vaporidis indirettamente come vincitore finale, così come previsto dalle quote di scommesse dei bookmakers targate Snai, Sisal e Eurobet.

Nel daytime che è ora oggetto di discussione in rete, la produzione invita i naufraghi finalisti a scrivere su una pergamena bianca un pensiero sulla loro esperienza registrata in Honduras. E l’invito della produzione Mediaset termina con un riferimento al film che ha portato al successo l’attore Nicolas Vaporidis, Notte prima degli esami: “Questa è l’ultima notte sull’Isola, la notte prima degli esami”, è la frase che spinge ora i telespettatori e gli internauti a pensare che l’attore capitolino e dalle origini greche sia il super favorito tra i candidati alla vittoria de L’isola dei famosi 2022.

I finalisti ricevono una lauta ricompensa

Ma il daytime che precede la finale non finisce qui. Perchè poi lo spirito dell’isola invita i naufraghi a pescare un pesce a testa per garantirsi un pasto completo, dall’antipasto al digestivo. La prima ad accaparrarsi un pesce è “come per miracolo”, Mercedesz Henger, che si aggiudica il primo pesce pescato con le sue mani, seguita poi da Nicolas Vaporidis, il quale poi aiuta Carmen Di Pietro ad ottenere la sua preda. Chiudono il cerchio poi gli altri due finalisti, Maria Laura De Vitis e Luca Daffré, motivo per cui il gruppo può godere di un pasto completo prima della diretta finale de L’isola dei famosi 2022.

