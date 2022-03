Nicole Daza, compagna di Marcell Jacobs e i figli/ Quando si sposano?

La medaglia d’oro nei 100 metri conquistata da Marcell Jacobs alle Olimpiadi non può che essere motivo di orgoglio per il nostro Paese proprio perché arrivata in una disciplina in cui erano soprattutto gli atleti africani a primeggiare. Tra i punti di forza dello sportivo c’è la volontà di non accontentarsi mai non solo negli allenamenti, ma anche evitando stress e con l’alimentazione nel suo privato. Gran parte del merito è quindi anche della sua compagna, Nicole Daza, da cui ha avuto due figli, Anthony e Meghan.

Marcell Jacobs, il rapporto con il padre Lamont/ "Per anni non è esistito"

Nicole ha 28 anni ed è nata in Ecuador, ma è cresciuta a Novi Ligure, per questo si considera italiana. Il primo incontro con lo sportivo è avvenuto quasi quattro anni fa: tra loro è nato un vero colpo di fulmine, che li ha portati a bruciare le tappe.

Chi sono Nicole Daza, Anthony e Megan Jacobs: sono loro gli amori di Marcell

Per uno sportivo è davvero importante avere al proprio fianco una donna che regali serenità per poter dare al meglio quando si è chiamati a gareggiare. E Nicole sembra averlo fatto con Marcell. “Con Marcell abbiamo condiviso tutto con Marcell sin dal primo istante – sono state le sue parole -. Cose belle e brutte, successi e cadute, da cui ogni volta è tornato più forte”.

Renata Erika e Jeremy Jacobs, ex compagna e figlio Marcell/ "Suo figlio lo aspetta"

Ora per coronare il loro rapporto sembra mancare solo il matrimonio, che è ormai sempre più vicino: “Ci sposeremo a Desenzano del Garda – ha raccontato lei a RTL 102.5 -. Era il 1 agosto: prima delle Olimpiadi avevamo scommesso: se vinci una medaglia ci sposiamo, ne ha portate a casa due. Lo faremo il 17 settembre, sul lago. Abbiamo già iniziato i preparativi da un bel po’“. Ancora non si sa se all’evento sarà presente anche Jeremy, il suo primogenito nato da una passata relazione.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA MARCELL JACOBS/ 60 metri video streaming Rai: oro e record europeo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA