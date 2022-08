Nicole Mazzocato di Uomini e Donne è mamma/ Nato Paolo, figlio di Armando Anastasio

Nicole Mazzocato di Uomini e Donne è diventata mamma

Nicole Mazzocato, ex volto di Uomini e Donne, è diventata mamma per la prima volta! Nelle passate ore è nato il piccolo Paolo, figlio del compagno Armando Anastasio. I neo genitori lo hanno annunciato attraverso i rispettivi profili social, postando prontamente una foto insieme, dall’ospedale, in compagnia del piccolo figlioletto. Paolo Anastasio è nato il 14 agosto 2022, alla vigilia di Ferragosto, alle ore 15.22. Entrambi i neo genitori hanno condiviso su Instagram tre scatti tenerissimi dei loro primi momenti insieme al bambino.

Nicole Mazzocato “incinta di Armando Anastasio subito”/ “Lo volevamo, noi fortunati”

Un evento atteso, la nascita del figlio di Nicole Mazzocato e Armando Anastasio, i quali così come accaduto per il momento della gravidanza, hanno deciso di condividere il lieto arrivo con i rispettivi follower postando subito gli scatti del momento tanto desiderato. Nicole e Armando diventano genitori per la prima volta e si preparano così a vivere con grande emozione e responsabilità questo loro nuovo ruolo.

Nicole Mazzocato, ex Uomini e Donne, svela sesso del figlio/ Il compagno Armando..

Nicole Mazzocato mamma: nato Paolo, figlio del compagno Armando Anastasio

Nicole Mazzocato e Armando Anastasio si conoscono relativamente da poco tempo. La coppia si è conosciuta solo un anno fa grazie alle presentazioni avvenute per merito di un amico in comune, ma tra i due è subito iniziato un feeling particolare. Da quel giorno infatti l’ex volto di Uomini e Donne ed il calciatore del Monza sono diventati assolutamente indivisibili e sin da subito sono andati a convivere in Friuli Venezia Giulia, dove vive il compagno.

Attualmente, come riporta il sito di IsaeChia, Nicole Mazzocato si trova a Belluno dove vivono i suoi genitori e proprio qui ha deciso di dare alla luce il suo primo figlio. Lo scorso aprile la coppia aveva svelato il sesso del bebè in arrivo durante la consueta festa alla quale avevano preso parte le persone care. Sebbene fosse stato svelato l’arrivo di un maschietto, in quella occasione non era trapelato alcun nome. Solo dopo la nascita, infatti, l’ex volto di Uomini e Donne ha reso nota la loro scelta.

Uomini e Donne: Nicole Mazzocato, "Ho avuto complicazioni per la gravidanza"/ "Quando ero fuori…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA