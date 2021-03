Nicole Moscariello, moglie Andrea Roncato/ “L’ho sempre preso per un provolone…”

Nicole Moscariello è la seconda moglie di Andrea Roncato. I due si sono sposati, dopo 7 anni di fidanzamento, il 22 ottobre 2017 a Bracciano. Nicole, classe 1968, è la madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti. Roncato ha conosciuto la moglie, più giovane di lui di vent’anni, sul set del film “Almeno Tu Nell’Universo”, in cui recitava insieme a Giulia. In passato l’attore ha raccontato che Nicole suggeriva alla ragazza di non uscire a pranzo con lui: “La sera andavamo a mangiare insieme, essendo colleghi di lavoro, e la madre le telefonava per dirle: ‘Dove sei? A Pranzo? Con chi? Con Roncato? Lascialo perdere, è uno che va dietro alle ragazzine’. Dico sempre che si è sacrificata per salvare la figlia”. Nicole Moscariello, in un’intervista, ha rivelato: “L’ho sempre preso per un provolone, mi ha corteggiata per sette mesi. Alla fine ci ha invitate per il suo compleanno e ho ceduto. Ci siamo dati il primo bacio quella sera”.

Nicole Moscariello: i rapporti con Stefania Orlando

Nicole Moscariello ha un profilo Instagram privatissimo, ma introduce così il suo spazio virtuale così: “I pensieri muoiono nel momento in cui prendono forma le parole…”. Su Instagram, qualcuno credeva che la donna fosse la nipote di Andrea Roncato: “La nipote che ho sposato”, ha commentato l’attore con la sua solita ironia. Nel 2018 Nicole Moscariello è diventata nonna di Violante, figlia di sua figlia Giulia Elettra Gorietti e del calciatore Pietro Iemmello. Prima di entrare al Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha rilasciato un’intervista a Chi in cui parlava degli attuali rapporti con l’ex marito Andrea Roncato, raffreddati a causa della gelosia di Nicole: “Mi ha detto che sua moglie è molto gelosa e poco aperta alle famiglie allargate. Un vero peccato perché gli affetti vanno sempre preservati”.

