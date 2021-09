Nicole Moscariello, moglie Andrea Roncato/ “Si è sacrificata per salvare la figlia”

Nicole Moscariello è la seconda moglie di Andrea Roncato e la madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti. Classe 1968, Nicole ha conosciuto Roncato, più grande di lei di 20 anni, sul set del film “Almeno Tu Nell’Universo”, in cui recitava insieme alla figlia. In passato l’attore ha raccontato che Nicole suggeriva alla ragazza di non uscire a pranzo con lui: “La sera andavamo a mangiare insieme, essendo colleghi di lavoro, e la madre le telefonava per dirle: ‘Dove sei? A Pranzo? Con chi? Con Roncato? Lascialo perdere, è uno che va dietro alle ragazzine’. Dico sempre che si è sacrificata per salvare la figlia”.

Nicole Moscariello, in un’intervista, ha rivelato: “L’ho sempre preso per un provolone, mi ha corteggiata per sette mesi. Alla fine ci ha invitate per il suo compleanno e ho ceduto. Ci siamo dati il primo bacio quella sera”. I due si sono sposati, dopo 7 anni di fidanzamento, il 22 ottobre 2017 sul lago di Bracciano.

Nicole Moscariello: mamma dell’attrice Giulia Elettra Gorietti

Lo scorso 7 marzo, in occasione del compleanno di Andrea Roncato, Nicole Moscariello ha scritto un romantico messaggio di auguri al marito su Instagram: “Sono stata fortunata ad averti incontrato. Uomini come te ce ne sono pochi… In fondo l’amore si coltiva nel tempo vivendo assieme gioie e dolori affrontando e risolvendo insieme anche le difficoltà non si è solo solidali innamorati e felici davanti a una telecamera o su un red carpet lo si dimostra nella vita quotidiana a prescindere se sei un personaggio pubblico o no! Sei tutto ciò che ho sempre desiderato!”.

Nicole Moscariello è diventata nonna nel 2018: la figlia Giulia Elettra Gorietti, infatti, ha dato alla luce Violante, nata dalla sua relazione con il calciatore Pietro Iemmello. L’attrice è molto legata alla madre che le ha insegnato che “ l’indipendenza è sacra, che le donne sono forti, che ogni cosa si aggiusta”.



