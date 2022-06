Chi è Nicole Moscariello, la moglie di Andrea Roncato/ Com’è nata la storia d’amore?

Chi è Nicole Moscariello? Come tutto ha avuto inizio con Andrea Roncato…

Nicole Moscariello è la moglie del noto attore italiano Andrea Roncato. Classe 1968, prima di conoscere Roncato era già diventata madre di Giulia Elettra Gorietti, che ad oggi è un’attrice italiana, nota per aver fatto parte del cast della serie televisiva Suburra. Giulia è sposata con un calciatore (Pietro Iemmello) e nel 2018 ha reso Nicole nonna. Nel 2017 Nicole ha coronato la sua storia d’amore con Andrea Roncato con il matrimonio, dopo sei anni di fidanzamento. Un matrimonio tanto atteso ma che ha reso felice l’attore, che in precedenza aveva avuto relazioni burrascose (tra cui quella con Stefania Orlando).

I due si sono conosciuti in modo un po’ ambiguo, Roncato aveva conosciuto Giulia Elettra sul set di “Almeno tu nell’universo”, dovevano pranzare insieme e la madre (Nicole) le diceva preoccupata di non andare: “Dove sei? A pranzo? Con chi? Con Roncato? Lascialo perdere è uno che va dietro alle ragazzine”. Roncato ride molto pensando a quell’avvenimento e lo ha commentato così: “Si è sacrificata per salvare la figlia”. In ogni caso oggi Nicole e Andrea sono una coppia felice e vivono insieme a Roma.

Nicole Moscariello e Andrea Roncato:”Abbiamo tante cose in comune”

La storia d’amore tra Nicole Moscariello e Andrea Roncato ha un inizio abbastanza comico e questo è dovuto al fatto che lui ha spesso frequentato donne più giovani, la stessa Nicole ha 21 anni meno di lui. Nonostante tutto fu proprio la figlia di Nicole a organizzare il primo incontro tra lei e l’attore. Sul loro primo incontro, Nicole racconta: “Il primo incontro è stato divertente: abbiamo finito la cena e lui subito dopo mi ha chiamato chiedendomi di vedere un film insieme in camera sua. Io mi sono offesa, 7 mesi ha dovuto aspettare”.

Roncato invece vive la loro relazione in modo sereno, in alcune interviste aveva raccontato: “Abbiamo tante cose in comune, lei si diverte con me e le piccole cose ci riempiono la vita. Ama gli animali come me, ride insieme a me”. La coppia al di la di tutto sembra anche molto affiatata e passionale. Durante lo scherzo architettato da Scherzi a Parte per l’attore, i due si erano diretti verso Venezia e sembravano affiatati da un punto di vista fisico ed emotivo. Roncato la stringeva spesso a se e lei nei momenti in cui lui sembrava nervoso, cercava di rassicurarlo. Una bella coppia, indubbiamente molto solida.











