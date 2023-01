Nicole Murgia “Antonella? Non mi piace”/ “Modo di fare irrispettoso e maleducato”

Nicole Murgia: dura nei confronti di Antonella Fioredelisi

Antonella Fiordelisi continua a far discutere fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip 7. L’ex schermitrice che sembra ormai aver archiviato la relazione con Edoardo Donnamaria, ha iniziato a fare squadra con Nikita Pelizon. Ma dentro la casa c’è chi non riesce proprio a capire gli atteggiamenti di Antonella. Nelle ultime ore Nicole Murgia si è confrontata con Micole Incorvaia e Giaele De Donà.

“Comunque ti dico che poi non abbiamo avuto modo di parlare, comunque ci sono due tre robe che proprio… che ti dico proprio no eh. Cioè no ragazzi, pure noi che facciamo finta di niente, ogni volta facciamo passare delle robe”, ha detto l’attrice senza fare nomi, ma lasciando intendere a chi si riferisse. Giaele ha chiesto se fosse successo qualcosa in particolare tra loro da portarla a fare questa riflessione.

Nicole Murgia: “Non ho intenzione di farmi il fegato amaro”

Nicole Murgia ha quindi spiegato il suo punto di vista: “No ma proprio il modo di comportarsi, di rispondere, di parlare, di esprimere un concetto che proprio a me non mi appartiene e quindi già questo è molto lontano da me, ma comunque lo trovo folle, irrispettoso e profondamente maleducato. Non mi piace”. E ha aggiunto: “Non ho intenzione di farmi il fegato amaro per delle robe… considerato la persona che sono e i contenuti che sono e la mia vita fuori di certo non mi metto a fare casini o robe… però poi vedo determinate risposte…”. L’attrice ha anche percepito una certa di gelosia da parte di Antonella per la sua amicizia con Edoardo, con cui vuole continuare a scherzare liberamente. Nicole Murgia non sembra intenzionata ad avvicinarsi alla Fiordelisi per cambiare la sua opinione su di lei. Clicca qui per vedere il video

