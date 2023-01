Nicole Murgia chiude con Daniele Dal Moro e punta Antonino?/ “Non ci proverei”

Nicole Murgia si allontana da Daniele Dal Moro: “Non ci sarebbe stato nulla”

Nicole Murgia, in seguito ai trascorsi con Daniele Dal Moro, ha chiarito la sua posizione nei confronti del bel veneto a Oriana Marzoli. Dopo un’iniziale infatuazione da parte dell’attrice, sembra che abbia deciso di allontanarsi in senso sentimentale da lui.

Nicole Murgia svela all’influencer spagnola: “Daniele mi piace come persona, ma ad oggi non ci proverei. Non lo farei anche per me stessa, ho riscontrato che non ci sarebbe stato nulla. Non mi avvicinerei mai in quel senso, mi sono resa contro di alcune cose perchè se non si è avvicinato prima perchè dovrebbe farlo dopo. Evidentemente perchè era una cosa che vedevo io e basta. Ieri ci siamo chiariti e io ho espresso il mio pensiero.” Dunque, l’attrice ha avuto un confronto con Dal Moro e ha deciso di chiudere con lui in senso sentimentale. In realtà sembra che la gieffina stia provando attrazione per Antonino Spinalbese.

Nicole Murgia ha cominciato a guardare con occhi diversi Antonino Spinalbese e a nutrire una forte curiosità nei confronti dell’hair stylist. L’attrice, in confidenza ad Alberto De Pisis, ha fatto capire che potrebbe sviluppare un interesse per l’ex di Belen, ma che le mancherebbero spazi sola con lui.

Nicole Murgia dichiara: “Non sono la tipa che va a stuzzicare, è una cosa lontanissima da me. Non ho ancora modo di poter dire se Antonino potrebbe essere per me un ipotetico interesse (…). L’unico momento in cui io e lui siamo rimasti soli, eravamo in giardino, abbiamo parlato seriamente di qualcosa, con lui ho fatto un bellissimo discorso sui bimbi”. Di contro Alberto De Pisis incoraggia l’attrice a mettersi in gioco con il bel Antonino Spinalbese.

