GF Vip, Nicole Murgia innamorata di Antonino?/ “Siamo rimasti soli in giardino…”

Nicole Murgia è innamorata di Antonino Spinalbese? Le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Casa più spiata d’Italia stuzzicano il pubblico del Grande Fratello Vip , dove le confidenze della concorrente hanno alimentato il sogno dei fan sulla nascita di una nuova coppia davanti alle telecamere. L’ex compagno di Belén Rodriguez ha stuzzicato la curiosità di Nicole Murgia, anche se tra loro non ci sono stati molti momenti per conoscersi e parlare lontano dagli altri vipponi in gioco.

GF Vip, Antonino sbugiarda Oriana: "La rottura? Ecco cosa mi diceva sotto le coperte"/ "Era in ginocchio e…"

Da qualche giorno, Antonino appare diverso agli occhi di Nicole Murgia. La vippona sembra averlo rivalutato e a dimostrarlo sono proprio le sue parole, alcune confidenze delle ultime ore affidate ai compagni d’avventura Alberto De Pisis e Giaele De Donà. Durante una conversazione tra i tre concorrenti del Grande Fratello Vip, infatti, Nicole Murgia non ha nascosto di voler approfondire la loro conoscenza e sembra soffrire della mancanza di spazi e momenti riservati per capire di più sul carattere di Antonino. Incoraggiata da Alberto De Pisis a non perdere l’ottimismo su ciò che potrebbe accadere, Nicole Murgia ha svelato di nutrire un certo interesse per il coinquilino e ha raccontato cosa è accaduto quando sono riusciti a restare da soli in giardino.

Antonino Spinalbese smaschera Oriana Marzoli?/ "Sotto le coperte mi diceva che..."

Le confidenze di Nicole Murgia su Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip

Alberto De Pisis e Giaele De Donà hanno raccolto alcune confidenze di Nicole Murgia proprio su Antonino Spinalbese, e al Grande Fratello Vip qualcuno sembra puntare sull’orizzonte di una nuova coppia. Attratta dal coinquilino, Nicole ha confessato di aver avuto ben poco tempo per conoscere di più sulla sua storia e sul suo carattere e non ha nascosto di volerne sapere di più. Il fascino dell’ex compagno di Belén sembra averla stregata, almeno secondo quanto emerge dal suo racconto, ma non vuole lanciarsi in un approccio che potrebbe farlo scappare. I coinquilini non hanno fatto a meno di sottolineare una dote di Spinalbese, come Alberto De Pisis ha ricordato durante la loro chiacchierata in salone: “Sa come approcciarsi ad una donna“.

Giaele e Andrea, nuovo flirt al GF Vip?/ Antonino spinge la coppia e per lui spunta Nicole Murgia!

Nicole Murgia, però, crede che le serva più tempo con lui per capire se può nascere qualcosa e quanto è davvero coinvolta: “Non sono la tipa che va a stuzzicare, è una cosa lontanissima da me. Non ho ancora modo di poter dire se Antonino potrebbe essere per me un ipotetico interesse (…). L’unico momento in cui io e lui siamo rimasti soli, eravamo in giardino, abbiamo parlato seriamente di qualcosa, con lui ho fatto un bellissimo discorso sui bimbi…”.

Il dubbio di Nicole Murgia su Antonino e Ginevra al GF Vip

Secondo Alberto De Pisis, forse anche Nicole Murgia e Antonino Spinalbese potrebbero avere una chance per approfondire la conoscenza e potrebbe nascere qualcosa di importante dal punto di vista sentimentale. Il concorrente, però, ha rivelato la sua opinione su quello che sarebbe l’attuale stato di Antonino Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip: “Ha perso un po’ di energia, me l’ha detto“. Questo creerà un ostacolo tra lui e Nicole? Al momento non è dato saperlo, ma quello che è certo è che la vippona non ha ancora messo da parte alcuni dubbi su Antonino.

Durante la chiacchierata con Alberto e Giaele, infatti, ha ricalcato il suo sospetto sul presunto motivo che potrebbe tenere Antonino lontano dall’approfondire i contatti con lei nella Casa del Grande Fratello Vip: Nicole Murgia pensa che dietro l’apparente “muro” che il concorrente sembra aver alzato tra loro possa insinuarsi l’ombra di Ginevra Lamborghini. Si chiede se il vippone sia frenato e non si lasci andare perché, forse, pensa ancora a lei. Secondo Alberto De Pisis non è detta l’ultima parola e Nicole potrebbe avere una bella sorpresa: “Nella vita non bisogna escludere nulla“. Daniele Dal Moro è già un lontano ricordo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA