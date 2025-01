Il ripescaggio messo in atto ieri al Grande Fratello ha fatto discutere. Alfonso Signorini ha rimesso tutto nelle mani del pubblico che ha scelto di far rientrare ben sei concorrenti tra cui l’amatissima Helena Prestes. Ma c’è qualcuno che proprio non ha vistoso di buon occhio questa scelta che sembra un raschiare il fondo del barile in maniera ormai inesorabile.

Daniele Dal Moro, ex tronista di Uomini e Donne nonché ex concorrente del Grande Fratello, sul suo profilo Instagram ha tuonato: “Programma di mer*a, conduttore di mer*a”, il tutto condito con l’emoticon raffigurante il circo. Un messaggio inequivocabile che fa capire come l’ex gieffino non abbia proprio apprezzato ciò che è andato in onda nella puntata di ieri sera su Canale5, che non ha riservato una grande sorpresa dal punto di vista degli ascolti. Il fatto che si siano fatti rientrare così tanti concorrenti, poi, ha fatto pensare a molti utenti sui social che forse Mediaset potrebbe aver deciso di accantonare la nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Alfonso Signorini al centro della polemica: il ripescaggio al Grande Fratello non va giù ai fan

A tanti non è andato giù il ripescaggio di ieri annunciato da Alfonso Signorini al Grande Fratello che ha visto rientrare nel tugurio Helena Prestes, Michael, Eva Grimaldi, Iago Garcia, Jessica Morlacchi e Federica Petagna. Non solo Daniele Dal Moro, ma anche un ex concorrente del GF come Francesco Oppini sul suo profilo Instagram si è espresso negativamente sulla scelta di far rientrare nella casa dei concorrenti che il pubblico aveva già deciso di eliminare (peraltro pagando).

Daniele Dal Moro, comunque, non ha mai visto di buon occhio Alfonso Signorini da quando gli ha dato dell’egoriferito sulle pagine del settimanale Chi, continuando col dire che pur non essendo un cattivo ragazzo, non aveva ancora imparato ad ascoltare e che aveva le tendenza a parlare sempre e soltanto di sé. Intanto il reality show di Alfonso Signorini (ieri ha criticato Shaila e Lorenzo), che conduce su Canale5 per due volte la settimana, è destinato a durare ancora a lungo avendo nella casa ancora un sacco di concorrenti che si stanno contendono la vittoria finale.

