Nicole Murgia in lacrime al GF Vip, urla fuori dalla casa/ “Antonino stai attento…”

Nicole Murgia entra in crisi per le urla fuori dalla casa: cosa è successo

Nicole Murgia è stata vittima delle urla provenienti fuori dal Grande Fratello Vip 2022. L’attrice è scoppiata in lacrime dopo aver sentito il messaggio che alcuni fan hanno gridato al di fuori delle mura della casa. Non è la prima volta che avviene questo e non sarà neanche l’ultima, ma la gieffina ne ha sofferto particolarmente.

Il contenuto delle urla, fuori dalla casa recita: “Antonino attento alla Murgia, vuole solo clip. Giaele e Oriana la stanno aiutando”. Questa frase ha fatto stare male Nicole Murgia che è scoppiata a piangere e si è isolata dagli altri concorrenti. A commentare quanto avvenuto si sono aggiunti Andrea Maestrelli e Martina Nasoni; quest’ultima aggiunge: “Ma che cosa vuol dire? Confondono solo le idee“. Il gieffino commenta: “Si perchè non lo sai, basta che uno sia legato a nino che possa essere visto male“.

Martina chiedead Andrea delle urla M:”che hanno urlato oggi?”

A:”Antonino occhio alla Murgia”

M:”che vuol dire”

A:”boh”

M:”confondono solo le idee”

A:”si perché non los ai.. Basta che uno sia legato a nino che posso essere viste male” sappiamo il fine della🐮#gintonic #GFVIP pic.twitter.com/6atiLisDO6 — Michelle (@michelle_ginino) February 12, 2023

Il papà di Nicole Murgia: “Al GF Vip non c’è l’uomo giusto per te”

Nicole Murgia, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, ha ricevuto una sorpresa da papà Francesco che è venuto a trovarla per darle un po’ di forza. Il genitore ha dichiarato: “Tutti siamo orgogliosi di te, ti seguiamo sempre. I bimbi stanno benissimo, vanno a scuola e fanno i corsi di yoga. Li sento ogni giorno. Ti sto mettendo tutti i video da parte. Matias fa la scuola calcio, è meraviglioso. Lucas mi racconta tutto, dice che mi vuole bene. La mamma e la nonna stanno bene”.

E ancora: “Vuoi un uomo come me? C’è tempo. La mamma ti dice che nella casa non c’è l’uomo giusto, ascoltala“. Poi aggiunge: “Io l’ho vista crescere nei set, avere adesso le telecamere addosso non è facile. L’orgoglio è più che immenso, è indescrivibile. Tranne che per i tatuaggi“.











