Nicole Murgia, l’amica Federica Riccardi: “Violenza domestica su Andrea? Esagerato!”/ “Cattiveria immotivata”

Federica Riccardi, amica di Nicole Murgia, la difende dalle accuse ricevute al GF Vip: dal sale per Nikita a Clizia Incorvaia

Federica Riccardi, ospite nel nuovo appuntamento di Casa Pipol, difende a spada tratta l’amica Nicole Murgia dagli attacchi che l’hanno travolta nella Casa del Grande Fratello Vip 7. “La prima settimana è stata accolta molto bene dal gruppo, lei d’altronde è molto solare; piano piano sono però iniziate ad uscire le dinamiche e si è trovata al centro di un casino che non capisco da dove sia nato.” ha spiegato la Riccardi, che segue assiduamente l’amica in questa sua avventura televisiva.

Spiega dunque che il gesto di Nicole di buttarsi il sale alle spalle non era per Nikita: “Parliamo del nulla! – tuona la Riccardi – Lei condiva l’insalata, neanche guarda chi c’è intorno, non è come gli altri l’hanno interpretata! Perché massacrarla per una cosa che non esiste?”

Arriva poi al caso del confronto-scontro di Nicole Murgia con Clizia Incorvaia: “Quando lei parlava con Clizia della storia di Micol e Tavassi – che non andava neanche discussa perché era palese che stessero giocando – si capiva che lei era la classica romana caciarona, che si diverte… Dipingerla per la persona che non è mi sembra un po’ cattiveria gratuita! Non ci sto perché Nicole non è una falsa!”

Si è poi toccato il delicato argomento degli episodi ‘violenti’ tra Nicole e Andrea Maestrelli. Federica Riccardi tuona e chiede rispetto nei confronti di una donna che ha due figli: “Io so tutto di lei ma questa storia non la sapevo. Lei ha detto che in un momento brutto, che non va bene, ha spaccato un piatto che è finito sulla mano di Adrea tagliandolo. Ma da qui a parlare di violenza domestica contro un uomo mi sembra esagerato! È un ragazzo solare, bello, non mi sembra uno provato da una cosa simile!” Così l’attacco finale al ragazzo: “Lui era il primo a proteggerla, perché ora questa cattiveria immotivata?“

