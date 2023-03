Nicole Murgia, nuovo attacco a Antonella Fiordelisi: “Non è vera”/ “Fa la vittima quando è lei ad attaccare”

Nicole Murgia, nuovo attacco ad Antonella Fiordelisi dopo il GF Vip: “Grandissima provocatrice”

Nicole Murgia è stata protagonista di una lunga intervista a Casa Chi durante la quale si è parlato del Grande Fratello Vip, scandagliando molti temi e retroscena. Tra questi i numerosi scontri che la Murgia ha avuto con Antonella Fiordelisi, sulla quale prima di entrare nella Casa aveva però speso solo ottime parole.

Quando alla Murgia viene proprio fatto notare che prima del suo ingresso al GF Vip aveva speso parole di stima per la Fiordelisi, lei spiega cosa le ha fatto cambiare idea. “Da fuori avevo una buona percezione di Antonella, dopo una settimana con lei nella Casa l’ho totalmente cambiata. – ha spiegato la Murgia – Lei è una grandissima provocatrice ma poi dice che sono gli altri a provocarla. Questa è stata una delle prime cose che mi ha infastidito.”

Nicole Murgia contro Antonella Fiordelisi: “Cavalca l’onda del vittimismo”

Nicole Murgia ha ammesso che la percezione che aveva fuori dei concorrenti nella Casa è stata totalmente stravolta al suo ingresso al GF Vip, e non solo su Antonella. “Se tu mi chiedevi prima di entrare con chi non avrei mai legato, io ti avrei detto Oriana e Giaele, di persone a cui poi invece mi sono legata di più.” ha spiegato, tornando poi a parlare della Fiordelisi. “Se tu vuoi provocare lo fai e ti becchi il resto che ti arriva, però non fai nessun drama. Lei invece cavalca quest’onda del vittimismo in continuazione, dicendo di non fare nulla, di non provocare e che gli altri le rompono le scatole, cosa che non è assolutamente così. Anzi io credo che lei nella Casa non sia vera al 100%.” ha concluso la Murgia su Antonella.

