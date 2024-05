Antonella Fiordelisi ha un nuovo fidanzato?/ Presunto flirt con Mariano De Matteis: “Si stanno frequentando”

Antonella Fiordelisi ha un nuovo fidanzato? E’ questa la domanda in voga sui social negli ultimi giorni. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, la schermidora si è concessa un’ulteriore esperienza televisiva partecipando a Pechino Express 2024. Al momento sembra molto presa dalla sua carriera, ma in molti si chiedono se ci sia spazio anche per l’amore nei suoi pensieri.

Chi è Guglielmo Vicario, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi/ Lei: “E’ un bravo ragazzo, ma…”

Ebbene, Deianira Marzano ha svelato che l’ex gieffina si starebbe frequentando con Mariano De Matteis ex di Sara Scarapotta mamma del primogenito di Nicolò Zaniolo. Secondo l’esperta di gossip, al momento ci sarebbe la scintilla di un flirt all’inizio del suo corso: “Si stanno frequentando, per ora sono amici. Evidentemente lui le racconta com’è stato scaricato da Sara e Antonella gli racconta che fino a un mese fa Zaniolo le scriveva e tentava ancora di attaccare bottone...” Dunque, sembra che Fiordelisi abbia anche avuto come ammiratore Zaniolo che, recentemente, sarebbe tornato con l’ex Sara.

Antonella Fiordelisi ha un nuovo fidanzato?/ Le ultime novità dopo la rottura con Guglielmo Vicario

Antonella Fiordelisi rompe con Guglielmo Vicario: ecco cosa è successo

Dopo la breve ma intensa relazione con il volto di forum Edoardo Donnamaria, conosciuto al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ha avuto un flirt con Guglielmo Vicario. Impegnata con Pechino Express 2024, l’ex gieffina si è dichiarata single e interessata al momento solo alla carriera.

Ma perchè è finita con il promettente portiere italiano? Ai microfoni del settimanale Chi, il volto televisivo ha dichiarato: “E’ un ragazzo a modo, educato, ma non ci siamo trovati e siamo rimasti in buoni rapporti. Non c’è di mezzo alcun tradimento, abbiamo deciso entrambi. Lui abita a Londra, io a Milano, andavo a trovarlo una volta alla settimana“. La schermidora ha ammesso di aver cercato di tenere nascosta la relazione inutilmente: “[…]A Capodanno siamo stati insieme e sono uscite delle foto su Instagram dove si vedeva che c’eravamo anche noi“.

ELIMINATI PECHINO EXPRESS 2024/ Chi sono? Le Ballerine: "Adesso c'è la voglia di scoprire il mondo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA