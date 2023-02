Nicole Murgia svela il segreto intimo di Andrea Maestrelli/ “A letto ha un difetto…”

Nicole Murgia e il segreto intimo di Andrea Maestrelli

L’ultimo appuntamento del GFVip Game Night Show ha regalato diversi momenti imperdibili ai fans del Grande Fratello Vip 2022. Oltre alla frecciatina di Edoardo Tavassi a Jeremias Rodriguez, c’è stato un momento piccante che ha visto come protagonista Nicole Murgia. Durante il gioco della verità che la Murgia ha affrontato con Luca Onestini, Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi, le menti di tutti i giochi e di tutte le domande, hanno chiesto all’attrice di svelare un difetto intimo di Andrea.

Per non rispondere alla domanda scomoda, l’attrice avrebbe dovuto mangiare una pietanza poco gradevole. Per non farlo, la Murgia ha scelto di rispondere. “Quale Andrea?”, ha chiesto immediatamente spiazzando il resto dei concorrenti. “Anche il mio ex marito (Andrea Bertolacci, ndr) si chiama Andrea”, ha poi puntualizzato chiarendo il motivo della domanda.

Il segreto di Andrea Maestrelli

Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi hanno così chiarito che la loro domanda si riferiva ad Andrea Maestrelli. Nicole ha così accettato di rispondere. “Che difetto intimo cambierei di Andrea? Io gli voglio molto bene, Andre lo sa benissimo, ma la durata è il suo problema. Vabbè non ho specificato e non ho detto nulla di grosso“ scatenando le risate degli altri concorrenti e la reazione di Andrea che ha accettato il tutto con un sorriso. In piena notte, poi, prima di andare a letto, tornando sull’argomento, la Murgia ha aggiunto: “Ragazzi io sono stata sincera. Mi avete fatto una domande e ho risposto. Però non ho specificato che tipo di durata“.

“Veloce quanto? Magari una volta esci con una bella ragazza, sei molto agitato e carico e allora succede che in due minuti finisce tutta la magia. Però è anche vero che c’è la cena, il dopo cena, uno può mangiare più volte“, le parole di Maestrelli.

