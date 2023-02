Edoardo Tavassi: “Jeremias Rodriguez? Non voglio più vederlo”/ Spinalbese reagisce…

Edoardo Tavassi contro Jeremias Rodriguez

Prima di varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Tavassi è stato tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2022 dove, oltre ad aver legato moltissimo con Nicolas Vaporidis con cui l’amicizia dura ancora oggi, è stato al centro di numerose discussioni con Jeremias Rodriguez. Tra Tavassi e il fratello di Belen Rodriguez non c’è mai stata molta simpatia e a conferma è arrivata nel corso dell’ultimo appuntamento con il GFGame Night.

Come ogni giovedì, la casa del Grande Fratello Vip si è trasformata in uno studio televisivo. Alberto De Pisis, Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi hanno intrattenuto gli altri concorrenti e il pubblico a casa con una serie di giochi. Nel corso della serata, De Pisis, con la complicità di Andrea Maestrelli e Antonino Spinalbese hanno sottoposto Donnamaria e Tavassi ad uno dei giochi che affrontano gli altri concorrenti. Il gioco che hanno affrontato i Donnavassi è stato quello della verità. Nel rispondere ad una domanda, il fratello di Guendalina Tavassi ha ribadito il proprio pensiero su Jeremias Rodriguez.

La frecciatina di Edoardo Tavassi a Jeremias Rodriguez

Esattamente come chiedono di fare ai compagni d’avventura che affrontano il gioco della verità, Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria hanno dovuto rispondere ad una serie di domande scomode. Per non rispondere hanno dovuto mangiare alcune pietanze non molto gradevoli. Tra le domande scomode c’è stata quella che Antonino Spinalbese ha rivolto a Tavassi. “Chi tra i concorrenti del primo reality a cui hai partecipato non vorresti mai rivedere?“, ha chiesto Spinalbese facendo riferimento all’Isola dei Famosi.

“Un concorrente che non vorrei mai più vedere nel vecchio reality che ho fatto? Jeremias Rodriguez senza ombra di dubbio”, è stata la risposta secca di Tavassi che ha poi aggiunto – “anche il padre”. Spinalbese, di fronte alla risposta dell’amico, non ha battuto ciglio.

