Nicole Murgia, urla choc fuori dalla casa del GF Vip “Vaffancu*o”/ Antonino reagisce…

Nicole Murgia ancora nel mirino dei fan del Grande Fratello Vip 2022. Fuori dalla casa di Cinecittà, qualcuno è andato ad urlare come accaduto già nelle scorse settimane e la destinataria di tali urla è stata proprio Nicole Murgia. Dopo essere finita nel mirino dei fan dei Donnalisi e degli Incorvassi ovvero dei fan rispettivamente di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, la Murgia è finita nel mirino anche dei Gintonic ovvero dei fan di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini.

Nel corso della 29esima puntata, Nicole Murgia ha ammesso di provare un interesse nei confronti di Antonino Spinalbese con cui sta trascorrendo diverso tempo insieme. Oltre a parlare molto, i due hanno avuto un avvicinamento grazie a massaggi e coccole varie. L’avvicinamento di Nicole ad Antonino non è piaciuto ai Gintonic che, nelle scorse ore, sono andati ad urlare contro l’attrice.

La reazione di Antonino Spinalbese alle urla contro Nicole Murgia

A svelare il contenuto delle urla contro Nicole Murgia è Twitter. “Hanno urlato “Murgia vaffancu*o, Antonino, tranquillo, c’è Ginevra”, si legge su un profilo. Urla che hanno avuto come scopo anche quello di lanciare un messaggio ad Antonino Spinalbese il quale, tuttavia, non si è scomposto.

Con gli altri concorrenti, in particolare con Edoardo Tavassi, ha immaginato le sembianze fisiche della persona che continua ad andare ad urlare fuori dalla casa per lanciargli dei messaggi. Nel corso della serata, inoltre, ha chiacchierati a lungo con la Murgia con la quale il rapporto continua senza tuttavia, almeno per il momento, coinvolgimenti sentimentali.

Hanno urlato “Murgia vaffanculo, Antonino, tranquillo, c'è Ginevra” E anche oggi lei si è fatta odiare da un fandom di coppia, pazzeska 💀#gfvip — Paola. (@Iperborea_) January 24, 2023













