Nicole Murgia, verità sulle violenze a Andrea Maestrelli/ Donnamaria: “Devi parlare”

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2022, è stato affrontato il caso di Nicole Murgia e Andrea Maestrelli. Il calciatore ha rivelato che l’attrice “lo ha menato” e che è finito in ospedale, dopo che lei gli ha lanciato un piatto aggiungendo che lo avrebbe anche tradito.

La questione è stata affrontata in puntata, dove Nicole Murgia ha effettivamente ammesso di aver usato violenza su Andrea Maestrelli. Durante uno stacco pubblicitario, però, all’attrice si è avvicinato Edoardo Donnamaria che, come riporta Biccy, ha dichiarato: “Se le cose che mi hai detto sono vere dovevi dirle, perché così sei passata per una che lo mena quando invece io so altro. Devi parlare perché altrimenti passa il messaggio che lui ha ragione“. La gieffina, però, replica prontamente: “No io non parlo e l’ho promesso. Però la verità è quella che ti ho raccontato”. Dunque, sembrerebbe che ci sia un’altra versione degli eventi di cui solo il volto di Forum è a conoscenza e che Nicole non vuole dichiarare apertamente.

Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2022, sono emersi dettagli inediti e gravi sulla relazione tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli. Quest’ultimo ha svelato, tramite codice Snap, di essere stato picchiato e tradito dall’attrice e di essere finito due volte in ospedale.

La questione è stata affrontata anche in puntata da Alfonso Signorini che ha chiesto più volte i dettagli al calciatore, venendo criticato dal web. Questi sono venuti dalla stessa Nicole Murgia che ha confermato tutto: “L’ospedale e il piatto è vero, lui aveva un taglio ed è andato a farsi mettere dei punti. Lo menavo? Sì, uno spintone, avergli dato uno schiaffo all’interno di una discussione e di fronte a provocazioni…” Sui social è scoppiata la polemica contro il conduttore che non avrebbe dovuto affrontare in diretta televisiva, il delicato tema della violenza domestica.

