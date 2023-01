Alfonso Signorini critiche per il caso Maestrelli e Nicole Murgia/ Il web: “Vergogna”

Andrea Maestrelli accusa a Nicole Murgia: “Mi menava”

Andrea Maestrelli ha svelato un dettaglio sconvolgente sulla sua relazione con Nicole Murgia. La coppia ha avuto una storia breve, ma a quanto pare parecchio burrascosa e travagliata. Maestrelli, utilizzando il codice Snap, ha svelato a Edoardo Tavassi che l’attrice “lo menava” e che è finito due volte in ospedale per questo. La questione viene affrontata in diretta al Grande Fratello Vip 2022, prendendo in esame il delicato tema della violenza domestica.

A confermarlo in puntata è stata la stessa Nicole Murgia che ha dichiarato: “L’ospedale e il piatto è vero, lui aveva un taglio ed è andato a farsi mettere dei punti. Lo menavo? Sì, uno spintone, avergli dato uno schiaffo all’interno di una discussione e di fronte a provocazioni”. A questo punto, il calciatore dichiara: “La verità è che Nicole sia molto più pronta di me a parlare di fronte alle telecamere. Io mi sono sfogato con un mio amico” chiudendo in fretta l’argomento.

Alfonso Signorini parla del caso Maestrelli e Nicole Murgia: il web si rivolta

Alfonso Signorini ha voluto affrontare in diretta televisiva al Grande Fratello Vip 2022, il delicato tema della violenza domestica. Andrea Maestrelli ha svelato che Nicole Murgia usasse violenza su di lui e che è finito in ospedale diverse volte per questo motivo.

Il calciatore ha, però, più volte fatto capire che non voleva esplicare l’argomento in puntata: “Quello che si doveva risolvere fuori è stato risolto fuori”. Il conduttore, però, ha insistito chiedendo i dettagli degli eventi al calciatore e questo ha fatto infuriare il web. Gli utenti su Twitter hanno ricoperto Signorini di critiche per aver affrontato un argomento così delicato, con la consapevolezza che il diretto interessato fosse in difficoltà a parlarne. Commenti negativi e accuse al direttore di Chi, continuano a piovere dai social.

