Nicole, più vicina ad Alex e manda crisi Vittoria a Temptation Island 2024?/ La single lascia il segno

Nicole, la single tentatrice di Temptation Island 2024, ha attirato l’attenzione di Alex, il fidanzato di Vittoria. Nell’ultima puntata Alex, dopo aver confessato di essere in crisi sui sentimenti che prova verso Vittoria e di essere ancorato al ricordo di lei, si è avvicinato alla bella Nicola che sembra contraccambiare l’interesse. I due si sono ritrovati a chiacchiere e Alex ha aperto il suo cuore confidandole i problemi di coppia con la fidanzata Vittoria trovando in Nicole una persona che sa ascoltare. Non solo, Alex e Nicole si sono anche lasciati andare ad un bagno rigenerante nelle cristalline acque della Sardegna e il che lascia ben sperare per una conoscenza tra i due.

Luca e Gaia, Temptation Island 20224/ Lei piange disperata, lui pronta a tradirla di nuovo? "Voglio rispetto"

Vittoria, la fidanzata di Alex, nel pinnettu è stata chiamata ad ascoltare le parole del fidanzato e poi a guardarlo avvicinarsi alla single tentatrice Nicole provando una grandissima delusione. Cosa succederà tra i due: che Nicole possa davvero mettere in crisi la coppia di Alex e Vittoria?

Chi è Nicole, la single tentatrice di Temptation Island 2024

In attesa di scoprire come si evolverà la conoscenza tra Nicole e Alex a Temptation Island 2024, consociamo meglio la single tentatrice che si è raccontato così ai microfoni di Witty Tv. “Ho 25 anni e vengo da Milano, lavoro e studio, sto facendo dei corsi di posturale e di personal trainer” ha detto Nicole di Temptation Island 2024 che ha poi parlato anche delle sue passioni. Tra queste c’è sicuramente la palestra: “mi piace andare in palestra, viaggiare e stare a contatto con gli animali, ho tre cagnoloni”.

Lino e Alessia, finalmente l'incontro a Temptation Island 2024?/ Lei pronta a tutto: "Scappo per la spiaggia"

Infine parlando del suo carattere, la single tentatrice che si è avvicinata ad Alex ha detto: “ill mio punto di forza è la simpatia, sono una ragazza molto socievole e tra dieci anni mi vedo con una famiglia, un lavoro che mi piace, ma in America”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA