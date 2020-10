Nicole Poturalski e Brad Pitt si sono lasciati/ Lei torna dal marito, lui in guerra..

Nicole Poturalski e Brad Pitt si sono lasciati. Il gossip americano sta impazzando in queste ore proprio perché il bell’attore non sembra trovare pace, almeno in amore. Dopo quello che è successo con Angelina Jolie, tra scontri e guerre legali, anche la sua nuova fiamma si sarebbe dileguata addirittura tornando con suo marito rimasto sempre ad aspettarla. Secondo quanto rivela Page Six sembra proprio che il divo e la modella stavano insieme dall’estate scorsa ma adesso tutto è finito e mentre lei è tornata dal marito lui si è ritrovato di nuovo solo nella sua battaglia legale con l’ex moglie Angelina Jolie per la custodia dei sei figli. Secondo una fonte sembra che i due abbiano rotto già da un po’ e che in realtà non si è mai trattato di una storia seria.

Nicole Poturalski e Brad Pitt si sono lasciati?

I due erano stati avvistati insieme ad agosto sulla via del Sud della Francia, verso il castello di Miraval, dove l’attore nel 2014 ha sposato Angelina Jolie. All’epoca si parlava di un’intesa che traspariva anche all’esterno con tanto di coccole e bacini come due fidanzatini anche in aeroporto e le loro foto hanno fatto in poco tempo il giro del mondo. I due dovrebbero essersi conosciuti in Germania nel ristorante alla moda Borchard, di proprietà del marito di Poturalski, Roland Mary. Secondo la fonte marito e moglie hanno un matrimonio aperto e quindi questa sbandata della moglie non è stata un problema tant’è che si parla di un ritorno a casa della bella modella. Dall’altro lato, invece, Brad Pitt dovrà affrontare l’ira di Angelina furiosa per il passaggio di Nicole nel castello nei giorni del loro sesto anniversario di matrimonio. Come finirà per Brad Pitt adesso?



