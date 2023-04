Nicole Santinelli: “Roberta De Padua? Non la sopporto”/ È guerra a Uomini e Donne: “Antipatica e…”

Uomini e Donne: Nicole Santinelli lancia nuove critiche a Roberta Di Padua

Nello studio di Uomini e Donne si è scatenata una vera e propria guerra tra due donne, protagoniste dello show. Da una parte c’è la nuova tronista Nicole Santinelli, dall’altra la storica dama del trono Over Roberta Di Padua. Tra le due donne c’è ormai una ben chiara antipatia, che si è palesata in studio sotto forma di insulti e accuse che hanno poi dato il via a varie liti. L’ultima poche puntate fa, quando Nicole ha fatto un’allusione sgradevole nei confronti di Roberta, facendo intendere che la dama è una ‘poco di buono’.

Uomini e donne, anticipazioni 6 aprile / Il trono di Luca Daffré é a rischio?

La tronista ha però ribadito la poca stima nei confronti di Roberta De Padua anche in una recente intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, lanciando alla dama un’ulteriore stoccata.

Nicole Santinelli: “Roberta? Non la sopporto! Ecco cosa le regalerei”

“Roberta? Non la sopporto!” ha esordito Nicole Santinelli, spiegando che i motivi della sua antipatia nei confronti della dama sono ormai ben chiari. A lei, la tronista regalerebbe ‘La comunicazione nonviolenta’, un libro scritto dallo psicologo americano Marshall Rosenberg, affinché “possa aiutarla a comunicare meglio con sé stessa, ma soprattutto con gli altri“, ha spiegato. Nicole, d’altronde, ha già stuzzicato Roberta più di una volta in studio per il suo modo animato di parlare; motivo per il quale, a corredo del manuale, le scriverebbe: “Spero che questa lettura possa aiutarti ad avere una conversazione serena, con un filo di logica, o almeno con un fondo di verità”. Una stoccata ben assestata quella della tronista; come risponderà Roberta?

Roberta di Padua, sfuriata contro Nicole Santinelli a Uomini e Donne/ "Freg*a moscia!": caos in studio

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Armando accusa Roberta/ "Ecco perché l'amicizia con te è finita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA