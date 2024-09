Uomini e Donne, anticipazioni puntata 25 settembre 2024, Ida ha evitato Roberta e Alessandro?

Finalmente si parla del ritorno di Ida Platano nelle ultime anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di mercoledì 25 settembre 2024. In effetti, la famosa dama di Brescia non si è ancora fatta vedere nonostante le aspettative, ma Maria De Filippi aveva annunciato nella prima puntata che la sua assenza è stata causata da una piccola indisposizione fisica. Sarà vero o Ida ha evitato di venire per non incontrare Mario Cusitore, Roberta Di Padua e il suo ex fidanzato Alessandro Vicinanza? I dubbi corrono sui social ma quello che conta è che presto la dama potrebbe tornare in studio per dire la sua.

Alessandro e Maria Teresa tornano a Uomini e Donne/ "Siamo entrambi testardi, io non capisco lei..."

Anzi, non proprio! Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne pare che Ida Platano tornerà solo per un saluto allo studio e non si confronterà con Mario Cusitore. Pare che di lui non ne voglia sapere più nulla dopo quanto successo nella scorsa stagione, e non avrebbe tutti i torti: lui l’ha tradita con un’altra donna durante il percorso ed era stato beccato da una fan del programma mentre entrava in un hotel accompagnato. Insomma, il trono di Ida era stato davvero sfortunato, tanto che quest’anno la Platano vuole prendersi una pausa dal programma.

Uomini e Donne, quando le prossime registrazioni?/ Ipotesi e pronostici del 27/28 settembre 2024: Ida torna?

Anticipazioni Uomini e Donne, crisi per Francesca Sorrentino? Le prime indiscrezioni

Le anticipazioni di Uomini e Donne di mercoledì 25 settembre 2024 parlano anche dell’entrata di Martina De Ioannon, la nuova tronista. Nella puntata del 24 settembre abbiamo visto invece la presentazione dei tre nuovi tronisti di Uomini e Donne, due di loro già conosciuti nel mondo dello spettacolo. Il primo è Michele Longobardi, che all’epoca aveva corteggiato per un breve periodo Manuela Carriero, dichiarandosi poi troppo poco coinvolto per restare. Sui social pare esserci grande felicità nel vederlo seduto sulla sedia rossa, dato che Michele ha sempre conquistato la simpatia del pubblico del programma.

Chi è Alessio Pecorelli, nuovo tronista di Uomini e donne 2024/ "Fidanzata? Mi auguro di provare cose forti"

Di professione lavora nella pubblica amministrazione, e nella presentazione andata in onda nella seconda puntata, ha raccontato di come sia affezionato alla famiglia, in particolare al nonno, che si è commosso vedendolo sul trono. Insieme a lui anche Francesca Sorrentino, ex fidanzata di Manuel Maura a Temptation Island, che oggi si sente pronta per ricominciare a cercare un compagno a Uomini e Donne. La 24enne, secondo le prime indiscrezioni, pare avere avuto un crollo nel programma ammettendo di non sentirsi adeguata per questa sfida. Lascerà il dating show? Ancora non c’è una risposta. E infine, Alessio Pecorelli, terzo tronista presentato nella seconda puntata. Un ragazzo semplice che ha sempre vissuto lontano dalle telecamere. Il pubblico lo ama già dopo la sua confessione di voler costruire una famiglia.

Uomini e Donne anticipazioni, Martina De Ioannon entra come tronista ma inizia malissimo

Spazio poi all’entrata di Martina De Ioannon, che quest’estate è stata una delle protagoniste di Temptation Island 2024. Il suo percorso con l’ex fidanzato Raul Dumitras è finito malissimo, dato che al falò sono usciti separati dopo che lei si è resa conto di non amarlo più. Maria De Filippi ha deciso di darle una chance sulla sedia rossa. Sarà pronta ad innamorarsi di nuovo? Le anticipazioni non fanno presagire nulla di buono, dato che pare aver scartato tutti i corteggiatori scesi per lei. Ma il pubblico pensa a Ida, che sarà finalmente di nuovo in trasmissione anche solo per un saluto alla sua adorata Maria De Filippi.

Proprio quest’ultima le chiederà di restare a Uomini e Donne e di tornare a sedersi sulla sedia accanto a Gemma Galgani, ma lei risponderà di volersi prendere un periodo per stare vicina alla famiglia e soprattutto, a suo figlio Samuele, che ha ancora tanto bisogno di lei. In ogni caso, la Platano sembra voler mettere una pietra sopra al passato, cancellando la brutta parentesi con Mario Cusitore e tutte le storie d’amore finite malissimo all’interno del programma di Uomini e Donne.