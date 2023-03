Nicole Santonelli, Uomini e Donne/ Dalla lite con Roberta Di Padua all’esterna con…

Nicole Santinelli e la rivalità con Roberta Di Padua

Nicole Santinelli e Roberta Di Padua sono sempre più rivali. Pur essendo molto diverse, non solo fisicamente, ma anche caratterialmente. Entrambe, però, hanno messo gli occhi su Andrea, un corteggiatore che, dopo aver accettato di partecipare ad un appuntamento al buio, ha scelto di restare in trasmissione per conoscere meglio Nicole. Roberta, però, ha immediatamente svelato il proprio interesse per Andrea il quale ha preferito continuare il proprio percorso con Nicole. Nonostante la scelta del corteggiatore, Roberta ha provato a chiedergli di ballare con lui ricevendo un no come risposta e dando vita ad una nuova discussione con Nicole.

Tra la dama e la tronista non c’è molta simpatie e le frecciatine tra le due non mancano. “Sei vuota”, ha detto Roberta a Nicole la quale mantiene la calma rispondendo battuta per battuta alla dama che non sembra disposta a firmare la tregua con lei.

Nicole Santinelli e l’esterna con Francesco

Pur essendo interessata a conoscere meglio Andrea che, fisicamente, è stato uno dei primi corteggiatori ad averla colpita, Nicole Santinelli sta allargando gli orizzonti conoscendo anche gli altri corteggiatori presenti nel parterre. Tra questi c’è anche Francesco con cui ha scelto di uscire lasciando Andrea a casa.

Con Francesco, però, non è nato un feeling immediato come racconta la stessa tronista che, tuttavia, sceglie di non bilanciarsi e dare a tutti il giusto spazio per potersi conoscere. Nonostante il trono di Nicole sia iniziato da poco tempo, la tronista sembra avere le idee molto chiare sulla persona che vuole accanto. Sarà davvero Andrea il fortunato?

