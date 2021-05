Nicole, sorella Miryea Stabile/ Conquista il web “life motive pazzesca”

Miryea Stabile è sicuramente una delle naufraghe più discusse dell’Isola dei famosi 2021. Nell’ultima diretta la ex Pupa ha rivelato che Gilles Rocca ha chiesto apertamente al resto del gruppo di essere votato per andare in nomination. La ragazza bresciana è stata presa di mira da buona parte dei concorrenti, ma può sempre contare sul supporto della sorella Nicole, che già in un’altra occasione è apparsa in studio per regalare una parola di conforto alla naufraga: “Miry devi tenere duro perché sei meravigliosa e ti stai dimostrando per la persona educata e sincera che sei: stai spaccando tutto, non mollare, ricordati perché sei lì”. La sorella le ha ribadito il suo affetto e l’ha invitata a non farsi condizionare dalla “pesantezza” degli altri naufraghi. “Credo di essermi innamorato della sorella di Miryea” e “Nicole Stabile life motive pazzesca“, hanno commentato due utenti su Twitter.

Nicole: sorella maggiore di Miryea Stabile

Nicole è la sorella maggiore di Miryea Stabile e anche lei vive a Brescia. Durante il suo soggiorno all’Isola dei Famosi 2021 la ex Pupa ha parlato della sua famiglia, sopratutto del rapporto con i suoi genitori: “Ho passato 18 anni a fidarmi di una persona e non è andata bene. Mi sono fidata sempre di mia madre e poi mi ha pugnalata alle spalle. Poi son cresciuta senza papà”. Oggi Miryea vive da sola, ma sta cercando di riallacciare un rapporto sereno con entrambi i genitori. Nei giorni scorsi la signora Teodora, mamma di Nicole e Miryea, è apparsa in studio per fare una sorpresa alla figlia: “Ci sono state delle incomprensioni ma sono passate. Io ti amo tantissimo, sei una persona meravigliosa, segui sempre il tuo istinto”. Sulle spiagge dell’Honduras la Stabile ha rivelato di aver da poco ritrovato il padre.

