Nicoletta Braschi, moglie di Roberto Benigni/ Qual è il loro segreto dietro al set?

Chissà se Nicoletta Braschi, moglie di Roberto Benigni, questa sera guarderà suo marito per la presentazione del suo nuovo film ‘Pinocchio’ da Fazio a Che Tempo che Fa. L’attrice aveva preso parte a La Vita è Bella, Pinocchio del 2002 e la Tigre e la Neve, questa volta invece non sarà presente, come attrice, nella pellicola firmata Garrone. Nicoletta Braschi, nonostante sia una delle più brave e di talento del cinema italiano, è rimasta ai margini del progetto, ma d’altronde il suo percorso professionale non sempre è andato di pari passo con quello di Benigni. Questa sera il marito sarà ospite di Fazio per presentare appunto il nuovo Pinocchio, un film che nella versione diretta da Benigni e con Nicoletta Braschi protagonista aveva riscosso un certo successo. Vedremo se la versione di Garrone riuscirà a confermarsi a certi livelli.

Nicoletta Braschi, una carriera straordinaria

Nicoletta Braschi, come dicevamo, non è solo la moglie di Roberto Benigni. E’ un’attrice di successo, con una carriera che vede alcune interpretazioni magistrali come la Principessa ne “La vita è bella”, ma anche della Madonna e della Fata Turchina. Nicoletta Braschi e Roberto Benigni sono una coppia da cinema, ma anche una coppia reale. Il loro amore è nato senza preavviso proprio sul set cinematografico e a tanti anni di distanza i due sono ancora inseparabili. Per Benigni sua moglie Nicoletta è una musa ispiratrice, ma soprattutto una complice ed una collega meravigliosa. I film che hanno girato insieme sono davvero numerosi e i successi ottenuti hanno contribuito a consolidare il loro rapporto. Il loro amore va avanti di pari passo con la passione per il mondo del cinema, un mondo che entrambi continuano a vivere in prima linea con grande entusiasmo.

Nicoletta Braschi e Roberto sono incontenibili

Sembrerebbe che i due non siano in grado di stare fermi. Tra copioni, progetti, eventi e nuove idee Nicoletta Braschi e Roberto Benigni sono sempre in movimento. A pensarci è una grande fortuna condividere certi valori e certe passione, ma è altrettanto ammirevole anche la capacità di gestire insieme progetti per il proprio pubblico. Forse proprio proprio per questo motivo la Braschi e Benigni sono molto apprezzati dai fan e molto spesso hanno recitato insieme, sfornando piccoli grandi capolavori. Tra i film più apprezzati di sempre resta l’indimenticabile “La vita è bella“, diretto dallo stesso Roberto Benigni, con Nicoletta Braschi protagonista. Un film tenero e commuovente, che anche a distanza di anni merita di essere rivisto e apprezzato.



