Nicoletta Chiadroni, chi è la moglie di Francesco Giorgino: la carriera dagli esordi alla regia de La vita in diretta

Francesco Giorgino storico mezzobusto del Tg1 è ospite nella puntata di oggi di Domenica In, condotto come sempre da Mara Venier, per presentare il suo nuovo libro Giubilei. Sulla sua carriera si sa molto dagli esordi sino all’approdo al Tg1 mentre adesso è anche conduttore del programma XXI Secolo, poco si sa invece sulla sua vita privata: chi è la moglie di Francesco Giorgino? Al fianco del giornalista c’è Nicoletta Chiadroni volto non estraneo al mondo dello spettacolo perché è un’affermata aiuto regista.

Nicoletta Chiadroni, la moglie di Francesco Giorgino, è riservatissima e molto attenta alla sua privacy ed infatti le informazioni su di lei sono pochissime. In passato ha lavorato come aiuto regista a I Fatti Vostri apprendendo bene i trucchi del mestiere da un ottimo maestro come Michele Guardì. Dal 2018, invece, cura la regia della trasmissione La vita in diretta dove nell’edizione del 2019 il padrone di casa dell’epoca, Tiberio Timperi con Francesca Fialdini, le fece gli auguri di buon compleanno in diretta regalandole un mazzo di fiori. Più di recente, invece, durante un’ospitata di Giorgino sempre a La vita in diretta, Alberto Matano ha rivelato: “La nostra regista è la moglie di Francesco. È una coppia straordinaria, avrei voluto che venisse qui ma invece è rimasta in regia. È molto riservata.”

Francesco Giorgino e la moglie Nicoletta Chiadroni: dal matrimonio con sorpresa alla mancanza di figli

Francesco Giorgino e la moglie Nicoletta Chiadroni si sono sposati nel 2009, il matrimonio si è svolto alla presenza di soli 12 invitati che in realtà non sapevano che si trattava di una cerimonia così solenne e importante ma erano stati invitati ad una premiazione. Insomma, Francesco e Nicoletta si sono sposati facendo loro una sorpresa agli invitati. La coppia non ha avuto figli ma durante un’intervista televisiva il giornalista ha rivelato di essere un uomo con un carattere complesso e difficile e molto particolare ma di voler allo stesso tempo essere un buon marito, e si impegna molto per esserlo.