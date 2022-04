Nicoletta Fattibene, la moglie di Greg (Claudio Gregori)/ Un matrimonio all’insegna della stravaganza

Lillo e Greg si sono guadagnati l’affetto del pubblico grazie alla loro sintonia, che li rende una coppia affiatata sia davanti alle telecamere sia lontano dal set. Ed è per questo che tra i punti di forza del duo c’è la capacità di sdrammatizzare anche nelle situazioni più difficili. Nel momento in cui non sono impegnati sul lavoro, però, loro sono decisamente diversi e sono devoti alle rispettive compagne di vita, Tiziana Etruschi e Nicoletta Fattibene.

I due comici rispettano appieno la volontà delle rispettive consorti di apparire il meno possibile, pur facendo il possibile per sostenere il proprio compagno di vita in ogni momento. Del resto, anche loro come molti altri colleghi hanno conosciuto la gavetta e quanto sia difficile emergere quando si è poco conosciuti.

L’amore tra Greg e Nicoletta Fattibene: le nozze stravaganti tra i due

Lontano dal set Claudio Gregori (questo il nome all’anagrafe di Greg) ha una personalità piuttosto eccentrica, come è apparso evidente in occasione del matrimonio con Nicoletta, celebrato nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo a Roma, tradizionale sede delle unioni civili.

Il comico si è infatti presentato vestito da yankee, stile che hanno seguito anche tutti gli altri invitati. Lillo, il suo partner di sempre, in quell’occasione si è presentato vestito da cow boy. La coppia non ha avuto figli.

