Pasquale ‘Lillo’ Petrolo, chi è cosa sappiamo di uno degli attori e comici più apprezzati dal pubblico negli ultimi anni? Oggi pomeriggio, nella consueta puntata del sabato di “Verissimo”, faranno parte del parterre di ospiti del talk show in onda su Canale 5 anche il 62enne attore, cabarettista oltre che poliedrico artista assieme a Christian De Sica per parlare di “Cortina Express”, la pellicola natalizia che li vede protagonisti quest’anno. E, in attesa di scoprire cosa racconteranno a Silvia Toffanin i due istrionici performer oltre che rappresentanti di spicco della romanità, possiamo parlare qui della vita e della carriera del 50% della fortunata coppia comica e radiofonica di Lillo & Greg (alias Claudio Gregori).

Classe 1962 e ‘nato’ dal punto di vista professionale nel mondo dei fumetti (grazie al quale conobbe poi il sodale Greg, dando vita a una delle collaborazioni più fortunate ed esilaranti del mondo dello spettacolo italiano), Pasquale ‘Lillo’ Petrolo è nel vero senso della parola un artista eclettico dato che dai fumetti ha cominciato a spaziare tra le scene teatrali, il mondo della musica fondando assieme al collega una band di rock demenziale e non va dimenticato neppure che Petrolo e Gregori erano nel nucleo originario che diede vita al programma de “Le Iene”. Parlando col ‘Messaggero’ dei suoi primi 60 anni e di cosa sia cambiato nella sua vita rispetto agli inizi, Lillo aveva candidamente ammesso di essere rimasto quello di sempre e di vivere le sue passioni come negli Anni Ottanta.

ALLE ORIGINI DEL DUO LILLO & GREG: “A MIA INSAPUTA MI ISCRISSE A UN…”

A proposito di quell’intervista concessa al quotidiano romano, più interessante è il passaggio in cui Pasquale ‘Lillo’ Petrolo svela qualcosa del rapporto coi genitori che non presero bene la sua scelta di lanciarsi nel mondo dell’arte e della creatività. “La mia famiglia non era povera ma di sicuro non sguazzavamo nell’oro (…) Quando dissi a mio padre, che faceva il poliziotto, che volevo fare l’artista iniziammo ad avere degli scontri e discussioni”. Oggi, a distanza di tempo e col genitore che non c’è più, Petrolo ha avuto ragione ma la sua gavetta è stata molto difficile e il sogno di diventare fumettista ha lasciato il passo alle scene televisive e ai set cinematografici (“Ma non ho mai pensato di fare l’attore o il comico…”): insomma, tante difficoltà e anche momenti di scoramento che tuttavia ha superato, grazie anche alla moglie Tiziana Etruschi, a cui è legato da tanti anni e di cui parliamo quest’oggi in un altro pezzo.

Ma, parlando di ‘dolci metà’ e di rapporti che vanno avanti da tanto tempo, non possiamo non aprire una piccola parentesi su Greg, colui che aveva spinto Pasquale ‘Lillo’ Petrolo ad esibirsi davanti al pubblico e dando una svolta alla propria carriera. Dopo il loro incontro nel 1988, quando Gregori lavorava per la casa editrice Acme e ‘Lillo’ era un freelance, i due erano rimasti disoccupati e avevano fondato la band Latte & I Suoi Derivati, nome che era già tutto un programma, facendosi conoscere e vedendosi aprire le prime porte nel mondo dello spettacolo. “Agli inizi andavamo a casa sua ad ascoltare dischi o a guardare un film”: poi ecco il debutto su un palco e la prima esibizione assieme. “A mia insaputa ci iscrisse a un concorso di musica demenziale (…) Io però non me la sentivo e ho fatto finta di aver dimenticato a casa la chitarra, ma Greg mi ha trascinato lo stesso”. Il risultato? Un grande successo, svariati bis e l’esordio di un duo ancora oggi sulla cresta dell’onda…