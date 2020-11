Nicoletta Larini difende Bettarini/ “Cacciato dal GF ma c’è chi dice cose peggiori!”

La squalifica di Stefano Bettarini dalla Casa del Grande Fratello Vip lo scorso lunedì ha scatenato un bel po’ di polemiche. Se l’ex calciatore continua ad avere il dente avvelenato per una decisione da lui ritenuta del tutto ingiusta, anche la sua fidanzata Nicoletta Larini ha deciso di dire la sua. Dopo il silenzio di questi giorni, Nicoletta ha pubblicato un lungo post in difesa del fidanzato, scagliandosi contro la decisione del Grande Fratello. “Diciamo che non mi sono ancora espressa del tutto, ho difeso Stefano, assicurando che quella mezza parola detta e non finita, è un intercalare toscano! Senza offesa a nessuno!” ha esordito. La Larini ha anzi tenuto a sottolineare che Stefano non ha mai bestemmiato nella sua vita e che mai lo farebbe “perché non è nella sua persona..”

Nicoletta Larini sbotta dopo la squalifica di Stefano Bettarini: “In casa parole peggiori della sua”

Anche per Nicoletta Larini, la decisione di squalificare Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip è stata eccessiva e ne motiva il perché: “Si può squalificare un uomo per aver detto una mezza parola? Secondo me bastavano le più sincere scuse (se davvero ha offeso qualcuno) magari anche una punizione più severa… ma non la squalifica…”, sottolinea. La fidanzata di Bettarini anzi lancia una stoccata alla produzione: “Ho sentito volare parole peggiori dentro quella casa..” Il rammarico di Nicoletta è così sottolineato nelle ultime parole del lungo post pubblicato su Instagram: “Stava iniziando un percorso bellissimo, aveva portato tanta allegria nella casa, preso come punto di riferimento da tutti i ragazzi, sempre sorridente e di buona compagnia, educato e rispettoso. Era bello vederti dentro la casa.” Intanto Alfonso Signorini ha già annunciato che il ruolo di Bettarini nella Casa non è finito qui: presto avrà infatti da chiarire alcune cose con Elisabetta Gregoraci.





